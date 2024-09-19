Bir gün eskiden 24 saat değildi! Birbirinden çeşitli daha önce hiç duymadığınız 20 ilginç bilgi!
Dünyamız ilginç ve gizemli bilgilerle dolu. Kimi zaman bilimsel keşiflerden, kimi zaman da günlük yaşamdan derlenen bu şaşırtıcı bilgiler, bildiklerimizin ötesine geçiyor. İşte sizi hem şaşırtacak hem de eğlendirecek 20 ilginç bilgi!
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Hayatın her köşesinde, çoğu zaman fark etmediğimiz inanılmaz gerçeklerle karşılaşmak mümkün. Dünyanın dört bir yanından derlediğimiz bu ilginç bilgiler, size hem yeni bakış açıları kazandıracak hem de merakınızı körükleyecek. İşte detaylar!
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1. BİR MİLYON TON AĞIRLIĞINDAKİ BULUT
Bir bulutun ağırlığı yaklaşık bir milyon tondur. Bir bulut tipik olarak yaklaşık 1 km3 hacme ve m3 başına yaklaşık 1,003 kg yoğunluğa sahiptir - bu, onu çevreleyen havadan yaklaşık yüzde 0,4 daha düşük bir yoğunluktur (bu şekilde yüzebilirler).
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2. ZÜRAFALARA YILDIRIM ÇARPMASI
Zürafalara yıldırım çarpma olasılığı insanlara göre 30 kat daha fazladır. Doğru, 1996 ve 2010 yılları arasında zürafalara yıldırım çarpması sonucu ölümle sonuçlandığı belgelenmiş sadece beş olay var. Ancak bu süre zarfında türün nüfusu sadece 140.000 olduğu için, her yıl bin zürafa başına yaklaşık 0,003 yıldırım ölümü düşmektedir. Bu, insanlar için eşdeğer ölüm oranının 30 katıdır.
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3. TEK YUMURTA İKİZLERİNİN PARMAK İZİ
Tek yumurta ikizlerinin parmak izleri aynı değildir. Sonuçta işlediğiniz suçlar için ikizinizi suçlayamazsınız. Bunun nedeni, anne karnındaki gelişim sırasında çevresel faktörlerin (göbek kordonu uzunluğu, anne karnındaki pozisyon ve parmak büyüme hızı) parmak izinizi etkilemesidir.
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4. BİR GÜN ESKİDEN 21 SAATTİ
Dünya'nın dönüş hızı değişiyor. Aslında yavaşlıyor. Bu, ortalama olarak bir günün uzunluğunun her yüzyılda yaklaşık 1,8 saniye arttığı anlamına geliyor. 600 milyon yıl önce bir gün sadece 21 saat sürüyordu.
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5. KOZMİK LATTE
Evrenin ortalama rengi 'Kozmik latte' olarak adlandırılır. 2002 yılında yapılan bir çalışmada, gökbilimciler galaksilerden gelen ışığın ortalamasının beyaza yakın bej bir renkte olduğunu buldular.
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6. ZAMAN KÖPEKLERDE DAHA FARKLI İLERLER
Hayvanlar zamanı insanlardan farklı deneyimleyebilirler. Küçük hayvanlar için etraflarındaki dünya insanlara kıyasla daha yavaş hareket eder. Örneğin semenderler ve kertenkeleler zamanı kedi ve köpeklerden daha yavaş deneyimlerler. Bunun nedeni, zaman algısının beynin gelen bilgiyi ne kadar hızlı işleyebildiğine bağlı olmasıdır.
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7. SU ISLAK OLMAYABİLİR
Su ıslak olmayabilir. Çünkü çoğu bilim insanı ıslaklığı bir sıvının katı bir yüzeyle temasını sürdürme yeteneği olarak tanımlar, yani suyun kendisi ıslak değildir, ancak diğer nesneleri ıslak hale getirebilir.
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8. KAFASIZ YAŞAYAN TAVUK
Bir keresinde bir tavuk 18 ay boyunca kafası olmadan yaşamıştır. Tavuk Mike'ın bu inanılmaz başarısı 1940'larda ABD'de kaydedildi. Şah damarı ve beyin sapının büyük bir kısmı sağlam kaldığı için hayatta kalabilmiş ve hayatta kalmak için yeterli beyin fonksiyonunun kalmasını sağlamıştır. Vakaların çoğunda, başsız bir tavuk birkaç dakika içinde ölür.
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9. KRAVAT TAKMANIN BEYNE ETKİSİ
Kravat takmak beyne giden kan akışını yüzde 7,5 oranında azaltabilir. 2018 yılında yapılan bir araştırma, kravat takmanın beyne giden kan akışını yüzde 7,5'e kadar azaltabileceğini, bunun da baş dönmesi, mide bulantısı ve baş ağrısına neden olabileceğini ortaya koymuştur. Ayrıca çok sıkı takılırsa gözlerinizdeki basıncı artırabilir ve mikrop taşımada harikadırlar.
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10. UZUN KELİMELERDEN KORKMAK
Uzun kelimelerden korkmaya Hippopotomonstrosesquippedaliophobia denir. Bu 36 harfli kelime ilk olarak M.Ö. birinci yüzyılda Romalı şair Horace tarafından uzun kelimelere karşı mantıksız bir tutku duyan yazarları eleştirmek için kullanılmıştır.
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11. GÜNEŞ ASLINDA SES ÇIKARIYOR
Güneş bir ses çıkarır ama biz onu duyamayız. Basınç dalgaları şeklinde, Güneş bir ses çıkarır. Ancak Güneş'ten gelen basınç dalgalarının dalga boyu yüzlerce mil ile ölçülür, yani insan işitme aralığının çok ötesindedir.
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12. EVEREST DAĞI
Everest Dağı Dünya üzerindeki en yüksek dağ değildir. Hawaii'deki ikiz volkanlar Mauna Kea ve Mauna Loa, yüksekliklerinin 4,2 km'sinin su altında kalması nedeniyle Everest Dağı'ndan daha uzundur. İkiz yanardağların toplam yüksekliği Everest'in 4,6 km'sine kıyasla 10,2 km'dir.
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13. UZAYDAKİ DUVARLAR
Güneş sistemimizin bir duvarı var. Güneş rüzgarının uzak yıldızlardan gelen parçacıkların rüzgarını geri itecek kadar sıcak olmadığı uzay bölgesi olan heliopoz, genellikle Güneş Sistemi ve yıldızlararası uzayın “sınır duvarı” olarak kabul edilir.
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14. DOKUNGAÇLAR ASLINDA YOK
Ahtapotların aslında dokunaçları yoktur. Sekiz uzuvları vardır, ancak bunlar kollardır (çoğu tür için). Teknik olarak, kafadan bacaklılar (ahtapotlar, mürekkep balıkları vb.) hakkında konuşurken, bilim insanları dokunaçları uçlarında emiciler olan uzuvlar olarak tanımlar. Ahtapot kolları uzunluklarının çoğunda emicilere sahiptir.
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15. YANLIŞ HARİTALAR
Dünya haritalarının çoğu yanlıştır. Çoğu haritada, ilk olarak 1569 yılında geliştirilen Mercator projeksiyonu hala kullanılmaktadır. Bu yöntem son derece yanlıştır ve Alaska'yı Brezilya kadar, Grönland'ı ise olduğundan 14 kat daha büyük gösterir. Bir haritanın tamamen doğru olabilmesi için gerçek boyutlarda ve yuvarlak olması gerekir, düz değil.
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16. DOĞUMDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ TESTERELER
Elektrikli testereler ilk olarak doğum için icat edildi. Doğum sırasında simfizyotomi (kasık kıkırdağının genişletilmesi) ve hastalık yüklü kemiğin çıkarılması sürecine yardımcı olmak ve hızlandırmak için 18. yüzyılın sonlarında İskoçya'da geliştirilmiştir. Odun kesmek için motorlu testereleri kullanmaya başlamamız 20. yüzyılın başlarına kadar sürdü.
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17. KARINCALARIN AKCİĞERLERİ YOKTUR
Karıncaların akciğerleri yoktur. Bunun yerine türüne göre dokuz ya da on küçük açıklık olan spiracles aracılığıyla nefes alırlar.
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18. TREX'IN TÜYLERİ VARDI
T.rex'in muhtemelen tüyleri vardı. Çin'deki bilim insanları tüylerle kaplı Erken Kretase dönemi tiranozor iskeletleri keşfetti. Eğer T. rex'in atalarının tüyleri varsa, muhtemelen T. rex'in de tüyleri vardı.
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19. SALYANGOZ DİŞLERİ
Salyangozların dişleri vardır. Tam olarak 1000 ila 12,000 arasında dişleri vardır. Yine de bizimkiler gibi değiller, bu yüzden salyangozları gülünç dişlek sırıtışlarla düşünmeyin. Salyangozun minik 'dişlerini' eğeye benzeyen dilinin her yerinde bulabilirsiniz.
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20. DÜNYANIN EN SESSİZ YERİ
Ses eksi desibel olabilir. Dünya üzerindeki en sessiz yer -20,6 desibel ile Microsoft'un Redmond, WA, ABD'deki yankısız odasıdır. Bu yankısız odalar ağır beton ve tuğladan inşa edilmiştir ve titreşimlerin zeminden içeri girmesini engellemek için yaylar üzerine monte edilmiştir.
Kaynak: BBC Science Focus
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