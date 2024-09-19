Bir gün eskiden 24 saat değildi! Birbirinden çeşitli daha önce hiç duymadığınız 20 ilginç bilgi!

2. ZÜRAFALARA YILDIRIM ÇARPMASI

Zürafalara yıldırım çarpma olasılığı insanlara göre 30 kat daha fazladır. Doğru, 1996 ve 2010 yılları arasında zürafalara yıldırım çarpması sonucu ölümle sonuçlandığı belgelenmiş sadece beş olay var. Ancak bu süre zarfında türün nüfusu sadece 140.000 olduğu için, her yıl bin zürafa başına yaklaşık 0,003 yıldırım ölümü düşmektedir. Bu, insanlar için eşdeğer ölüm oranının 30 katıdır.