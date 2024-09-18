İtalyanlar duyurdu: Galatasaray Nelsson'da mutlu sona ulaştı!
Fenerbahçe derbisi için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, iç transferde hareketli günler yaşanıyor. İtalyan basınının haberine göre, sarı-kırmızılı takım Victor Nelsson'la yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
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Trendyol Süper Lig'de 5'te 5 yaparak liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da, flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
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İç transferde atağa kalkan sarı-kırmızılılar, bir süredir Victor Nelsson'la görüşmelerini sürdürüyordu.
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İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; G.Saray, Danimarklı stoperle yeni sözleşme konusunda anlaştı.
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25 yaşındaki oyuncunun maaşında ciddi bir artış olacağı kaydedilen haberde, mukavelenin ise 2028'e uzatılacağı belirtildi.
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2021 yazında Cimbom'a katılan Nelsson için Kopenhag kulübüne 7 milyon Euro bonservis ödenmişti.