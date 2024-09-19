Süper Lig tarihinin en değerli derbisi: Fenerbahçe - Galatasaray

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluk yarışında ipi göğüsleyen Galatasaray, ligi 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'ye konuk oluyor.

21 Eylül Cumartesi günü Fenerbahçe'nin evi Ülker Stadyumu'ndan oynanacak derbi, iki kulübün piyasa değerleri bakımından da önem taşıyor.

Sezon öncesi ekiplerini önemli isimlerle güçlendiren iki takım da kadrolarının değerini yukarıya taşıdı. Özellikle Galatasaray'ın transfer sezonunun son günlerinde kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in 100 milyon euro'luk piyasa değeri Süper Lig'de fark yarattı.

Transfermarkt'ın verilerine göre; Süper Lig'in en değerli 10 oyuncusunun 5'i bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray tarafından transfer edilen oyunculardan oluşuyor. Bu isimler, Victor Osimhen (100 milyon euro), Sofyan Amrabat (22 milyon euro), Youssef En-Nesyri (20 milyon euro), Gabriel Sara (18 milyon euro) ve Allan Saint-Maximin (18 milyon euro).

SÜPER LİG TARİHİNİN 'EN DEĞERLİ' MAÇI!

Toplam kadro değerlerine bakıldığında ligin en değerli takımı 288 milyon 450 bin euro ile Galatasaray. İkinci sıradaki Fenerbahçe'nin kadro değeri ise 231 milyon 350 bin euro olarak ortaya çıktı. İki takımın toplam kadro değeri 520 milyon euro'yu buluyor.

Süper Lig'de kadro değeri en yüksek takımlar Takım Piyasa değeri 1 Galatasaray 288.45 milyon euro 2 Fenerbahçe 231.35 milyon euro 3 Beşiktaş 135.80 milyon euro 4 Trabzonspor 109.43 milyon euro 5 Başakşehir 47.45 milyon euro 6 Çaykur Rizespor 38.58 milyon euro 7 Göztepe 35.50 milyon euro 8 Eyüpspor 31.48 milyon euro 9 Kasımpaşa 31.33 milyon euro 10 Samsunspor 30.05 milyon euro

DÜNYANIN EN DEĞERLİ KULÜPLERİ SIRALAMASINDA NE DURUMDALAR?

Dünyada kulüplerin kadro değerleri karşılaştırıldığında Galatasaray 40, Fenerbahçe ise 52. sırada bulunuyor. Listenin ilk 3 sırasında kadro değerleri 1 milyar euroyu aşan Real Madrid, Manchester City ve Arsenal bulunuyor.