Süper Lig tarihinin en değerli derbisi: Fenerbahçe - Galatasaray
Trendyol Süper Lig'de sezona çarpıcı transferlerle giren Fenerbahçe ile Galatasaray, 21 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Bu derbi iki takımın piyasa değerleri bakımından 'Süper Lig tarihinin en değerli maçı' olarak da tarihe geçecek. Transfermarkt verilerine göre; iki takımın kadrolarının toplam piyasa değeri 520 milyon euro'yu buluyor. Habertürk Ekonomi'den Ahmet Hamdi Girgin yazdı...
Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluk yarışında ipi göğüsleyen Galatasaray, ligi 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'ye konuk oluyor.
21 Eylül Cumartesi günü Fenerbahçe'nin evi Ülker Stadyumu'ndan oynanacak derbi, iki kulübün piyasa değerleri bakımından da önem taşıyor.
Sezon öncesi ekiplerini önemli isimlerle güçlendiren iki takım da kadrolarının değerini yukarıya taşıdı. Özellikle Galatasaray'ın transfer sezonunun son günlerinde kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in 100 milyon euro'luk piyasa değeri Süper Lig'de fark yarattı.
Transfermarkt'ın verilerine göre; Süper Lig'in en değerli 10 oyuncusunun 5'i bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray tarafından transfer edilen oyunculardan oluşuyor. Bu isimler, Victor Osimhen (100 milyon euro), Sofyan Amrabat (22 milyon euro), Youssef En-Nesyri (20 milyon euro), Gabriel Sara (18 milyon euro) ve Allan Saint-Maximin (18 milyon euro).
SÜPER LİG TARİHİNİN 'EN DEĞERLİ' MAÇI!
Toplam kadro değerlerine bakıldığında ligin en değerli takımı 288 milyon 450 bin euro ile Galatasaray. İkinci sıradaki Fenerbahçe'nin kadro değeri ise 231 milyon 350 bin euro olarak ortaya çıktı. İki takımın toplam kadro değeri 520 milyon euro'yu buluyor.
DÜNYANIN EN DEĞERLİ KULÜPLERİ SIRALAMASINDA NE DURUMDALAR?
Dünyada kulüplerin kadro değerleri karşılaştırıldığında Galatasaray 40, Fenerbahçe ise 52. sırada bulunuyor. Listenin ilk 3 sırasında kadro değerleri 1 milyar euroyu aşan Real Madrid, Manchester City ve Arsenal bulunuyor.
EN DEĞERLİ DERBİLER
Derbi denince her ülkeden önemli rekabetler akla geliyor. En büyük derbinin hangi iki takım arasında olduğu konusunda yıllardır birçok liste yayınlanıyor. Hemen hemen her listede önem sıralamasında üst sıralarda yer bulan derbilerin piyasa değerlerine de bakalım.
Real Madrid - Barcelona: 2 milyar 215 milyon euro
Manchester United - Liverpool: 1 milyar 780 milyon euro
Milan - Inter: 1 milyar 273 milyon euro
Marsilya - Paris Saint-Germain: 1 milyar 179 milyon euro
Benfica - Sporting: 712,5 milyon euro
Roma - Lazio: 563 milyon euro
Ajax - Feyenoord: 514 milyon euro
River Plate - Boca Juniors: 205 milyon euro
Olympiakos - Panathinaikos: 198 milyon euro
Celtic - Rangers: 197,5 milyon euro
Partizan - Kızılyıldız: 103 milyon euro