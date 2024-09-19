Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın nikâh sonrası Roma turu

EVLİLİK SONRASI İLK AÇIKLAMALAR

İkili, dün akşam İstanbul'a döndü. Havalimanında görüntülenen çift, İstanbul'da düğün düşünmediklerini belirtti. Pınar Deniz, "Seremoni sevmediğimz için yurt dışında olsun istedik. Roma'yı sevdiğimiz için orayı seçtik" dedi. Kaan Yıldırım ise, "Çok mutluyuz, hayal ettiğimiz gibi oldu" ifadelerini kullandı.