Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın nikâh sonrası Roma turu
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, İtalya'nın başkenti Roma'da hayatlarını birleştirmişti. Oyuncu çift, nikâh sonrası Roma turu yaptı
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Yaklaşık bir buçuk yıldır aşk yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, birlikteliklerini geçtiğimiz salı günü resmileştirdi.
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Çift, İtalya'nın başkenti Roma'da sade bir nikâh töreniyle dünya evine girdi.
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Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, nikâh sonrasında Roma turu yaptı.
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Çift, Roma sokaklarında çekilen fotoğaflarını sosyal medya hesaplarından yayımladı.
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Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, sonrasında yakın dostlarıyla bu özel günü akşam yemeğiyle kutladı.
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Çift, fotoğraflarına nikâh günleri olan "17.09.2024" tarihini not düştü.
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EVLİLİK SONRASI İLK AÇIKLAMALAR
İkili, dün akşam İstanbul'a döndü. Havalimanında görüntülenen çift, İstanbul'da düğün düşünmediklerini belirtti. Pınar Deniz, "Seremoni sevmediğimz için yurt dışında olsun istedik. Roma'yı sevdiğimiz için orayı seçtik" dedi. Kaan Yıldırım ise, "Çok mutluyuz, hayal ettiğimiz gibi oldu" ifadelerini kullandı.
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Öte yandan Pınar Deniz, 1.5 aylık hamile. Çift, ilk kez anne ve baba olacak olmanın sevincini de yaşıyor.
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Kaan Yıldırım, geçtiğimiz yıl, İngiltere'nin Cambridge eyaletinde Pınar Deniz'e evlenme teklifi etmişti.
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