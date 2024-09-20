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        Haberler Gündem Güncel Mersin'de aile katliamı: Baba ile oğlu ve gelini öldürüldü | Son dakika haberleri

        Mersin'de aile katliamı: Baba ile oğlu ve gelini öldürüldü

        Mersin'in Mut ilçesinde Tahir Kaya, kaynattıkları pekmeze toz karışacağını söyleyip tarım aracıyla yoldan geçmesine izin vermeyen komşusu ile oğlu ve gelinini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 14:53 Güncelleme: 20.09.2024 - 15:01
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          Mersin'in Mut ilçesine bağlı Çömelek Mahallesi'nde Tahir Kaya, patpat olarak tabir edilen tarım aracı ile yoldan geçmek isterken iddiaya göre pekmez kaynatan komşuları 65 yaşındaki Kemal Veli Akyaka (fotoğrafta) tarafından engellendi.

        • 2

          Akyaka, çıkan tozun pekmeze karışabileceğini belirterek komşusundan başka bir yerden gitmesini istedi. Buna karşı çıkan Kaya ile Akyaka arasında tartışma çıktı.

        • 3

          Tartışmanın büyümesi üzerine evden av tüfeğini alan Tahir Kaya, geri dönerek Kemal Veli Akyaka ile oğlu Durmuş Akyaka (35) ve gelin Ruhan Akyaka'ya (35) ateş açtı.

        • 4

          İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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          Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba, oğlu ve gelininin öldüğü belirlendi. Tahir Kaya ise jandarmaya teslim oldu.

          Cenazeler yapılan incelemenin ardından Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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