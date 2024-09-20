Tansiyon yükseldi! Hizbullah İsrail'i Katyuşa füze ile saldırdı, İsrail Beyrut'u havadan vurdu!

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7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmalarının ardından tansiyonun yükseldiği bir diğer nokta İsrail-Lübnan hattı oldu.

İsrail ile Lübnan Hizbullah'ı arasındaki gerilim ise Salı günü Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşanması ve hemen ertesi günü telsizlerde yaşanan patlamayla yeni bir boyuta evrildi.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, siber saldırıların ardından dün ilk kez yaptığı açıklamada, İsrail'in kırmızı çizgiyi aştığını ve İsrail'e gerekli yanıtın verileceğini söyledi. Nasrallah'ın açıklamasının üzerinden 24 saat geçmeden Hizbullah'ın İsrail'e Katyuşa füzesiyle saldırdığı duyuruldu.

Lübnan-İsrail hattında yüksek tansiyon! Haberi Görüntüle LÜBNAN SAĞLIK BAKANLIĞI: 8 KİŞİ ÖLDÜ 59 KİŞİ YARALANDI REKLAM Hizbullah'ın İsrail'e 7 ayrı saldırı düzenlendiği ve saldırıda can kaybı ya da yaralı olmadığı bildirildi. İsrail Ordu Televizyonu, "Sınır bölgesine 150 roket atıldı" açıklamasında bulundu. Lübnan Sağlık Bakanlığı Beyrut'a düzenlenen saldırıda 8 kişinin öldüğünü, 59 kişi ise yaralandığını açıkladı İSRAİL BEYRUT'UN GÜNEYİNİ HAVADAN VURDU Hizbullah'ın saldırısının ardından İsrail Beyrut'un güneyini havadan vurdu. Saldırı sonrası Lübnan'ın başkentinde dumanlar yükseldi.

HEDEF HİZBULLAH KOMUTANI İBRAHİM AKİL Öte yandan İsrail Ordu Radyosu Beyrut saldırısında hedefin Hizbullah Komutanı İbrahim Akil olduğunu duyurdu. Beyaz Saray da yaptığı açıklamada ABD vatandaşlarını Lübnan'a gitmemeleri konusunda uyardı. HİZBULLAH: İSRAİL KARARGAHINI KATYUSHA FÜZELERİ İLE VURDUK Hizbullah, İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısının ardından, İsrail'in "suikastlarından" sorumlu tuttuğu Meron'daki askeri istihbarat üssünü hedef aldığını bildirdi. Hizbullah, yaptığı yazılı açıklamayla, İsrail ordusunun Beyrut'a düzenlediği hava saldırısı ve "suikastlarından" sorumlu tutuğu Meron bölgesindeki askeri istihbarat üssünü Katyuşa füzeleriyle hedef aldığını belirtti.

Ayrıca Hizbullah, Gazze'deki Filistin halkıyla dayanışma ve İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına karşılık olarak sınır hattındaki İsrail'e ait askeri noktalara da saldırı düzenlediğini duyurdu. İsrail basınındaki haberlere göre, İsrail ordusunun Beyrut'a düzenlediği hava saldırısının ardından 20 kadar, gün içinde de toplamda 170 kadar füze Lübnan'dan İsrail'e doğru fırlatıldı. Öte yandan, Lübnan Hizbullah'ı 2 mensubunun daha İsrail ile çatışmalarda hayatını kaybettiğini açıkladı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü, 59 kişinin yaralandığını bildirmişti.

KATYUŞA FÜZESİ NEDİR? Sovyet yapımı çoknamlulu roketatar olan Katyuşa, İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği tarafından kullanılan bir silahtı. Uzunca bir dönem savaşın en büyük sırlarından biri oldu.