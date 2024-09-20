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        Haberler Magazin Florence Pugh, Bodrum'a geldi - Magazin haberleri

        Florence Pugh, Bodrum'a geldi

        Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Florence Pugh, Bodrum tatilinde arkadaşlarıyla denizin ve güneşin tadını çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2024 - 15:28 Güncelleme: 20.09.2024 - 15:38
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          Florence Pugh'ın, Türkiye geldiği ortaya çıktı.

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          2020'de 'Little Women' filmindeki 'Amy March' rolüyle ile Akademi Ödülü ve BAFTA Ödülü'ne aday gösterilen İngiliz oyuncu, arkadaşlarıyla Bodrum'da tatil yapıyor.

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          Ünlü isim, arkadaşlarıyla dans ettiği ve yatta güneşlendiği fotoğrafları Instagram'da paylaştı.

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          Pugh paylaşımlarına, "Harika. Güneş, Yemek. İçecek. Deniz. Yine yemek. Kaliteli grubumla kaliteli zaman. Aşk. Daha fazla yemek. Bolca kahkaha" notunu ekledi.

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          'Oppenheimer', 'Dune', 'Thunderbolts', 'We Live in Time' gibi filmlerde de rol alan Pugh, "Kariyerimde ilk kez gerçekten yaz tatili istedim" demişti.

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          28 yaşındaki oyuncu, "Ben tam bir işkoliğim. Ama bitkin olduğumu görebiliyorum. Geçen yıl aniden uyandım ve 'Hayatımın ne kadarını kaçırdığımdan nefret ediyorum' dedim. Evet, sonsuza dek bir kariyerim olsun istiyorum, ama kendimi yerle bir edersem bu olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

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          Florence Pugh, 'Black Widow' filmindeki 'Yelena Belova' rolüyle de biliniyor.

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