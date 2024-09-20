BM: Siviller arasında korku yaymaya yönelik şiddet eylemleri savaş suçudur

Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan'da cihazların patlatılmasıyla ilgili, "Siviller arasında korku yaymaya yönelik şiddet eylemleri savaş suçudur." açıklamasında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Lübnan'daki gelişmelere ilişkin acil oturum düzenlendi.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Lübnan'da cihazların patlatılarak sivillere düzenlenen saldırıları dehşetle karşıladığını bildirdi.

Türk, söz konusu saldırının yeni bir harp şekli teşkil ettiğini belirterek, iletişim cihazlarının silaha dönüştürüldüğünü ve market, sokak kenarları, evler, hastaneler ve üniversitelerde patlatıldığını anımsattı.

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"BU YENİ NORMAL OLAMAZ"

Bu saldırının Lübnan halkı nezdinde çok büyük bir panik ve korku yarattığına dikkati çeken Türk, "Bu yeni normal olamaz." diye konuştu.

Türk, savaşların kuralları olduğunu ve tüm tarafları bağladığını belirterek, başka insanlara yönelik şiddet uygulandığında sivil ve askeri hedefler arasında ayrım gözetmenin zorunlu olduğunu dile getirdi.

Sivilleri korumak için gerekli her türlü önlemin alınması gerektiğini ifade eden Türk, "Saldırılar orantılı olmak zorundadır." dedi.

Türk, uluslararası insan hakları hukukunun savaş zamanında bile her kişinin eşitliğini ve onurunu korumak için var olduğunun altını çizdi.