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        Haberler Dünya Diplomasi BM: Siviller arasında korku yaymaya yönelik şiddet eylemleri savaş suçudur | Dış Haberler

        BM: Siviller arasında korku yaymaya yönelik şiddet eylemleri savaş suçudur

        İsrail'in Lübnan'a karşı cihazların patlatılmasıyla yaptığı saldırı BM Güvenlik Konseyi'nde ele alındı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, yaptığı konuşmada "Siviller arasında korku yaymaya yönelik şiddet eylemleri savaş suçudur" diyerek, saldırılar konusunda bağımsız, şeffaf ve kapsamlı soruşturma talep etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 23:04 Güncelleme: 20.09.2024 - 23:04
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        BM: Bu bir savaş suçudur
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        Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan'da cihazların patlatılmasıyla ilgili, "Siviller arasında korku yaymaya yönelik şiddet eylemleri savaş suçudur." açıklamasında bulundu.

        BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Lübnan'daki gelişmelere ilişkin acil oturum düzenlendi.

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        Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Lübnan'da cihazların patlatılarak sivillere düzenlenen saldırıları dehşetle karşıladığını bildirdi.

        Türk, söz konusu saldırının yeni bir harp şekli teşkil ettiğini belirterek, iletişim cihazlarının silaha dönüştürüldüğünü ve market, sokak kenarları, evler, hastaneler ve üniversitelerde patlatıldığını anımsattı.

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        "BU YENİ NORMAL OLAMAZ"

        Bu saldırının Lübnan halkı nezdinde çok büyük bir panik ve korku yarattığına dikkati çeken Türk, "Bu yeni normal olamaz." diye konuştu.

        Türk, savaşların kuralları olduğunu ve tüm tarafları bağladığını belirterek, başka insanlara yönelik şiddet uygulandığında sivil ve askeri hedefler arasında ayrım gözetmenin zorunlu olduğunu dile getirdi.

        Sivilleri korumak için gerekli her türlü önlemin alınması gerektiğini ifade eden Türk, "Saldırılar orantılı olmak zorundadır." dedi.

        Türk, uluslararası insan hakları hukukunun savaş zamanında bile her kişinin eşitliğini ve onurunu korumak için var olduğunun altını çizdi.

        Siviller üzerinde etkilerinin öngörülemeyeceği saldırıların gerçekleşmemesi gerektiğini söyleyen Türk, uluslararası insancıl hukuk uyarınca taşınabilir nesnelere patlayıcı tuzak kurulmasının yasak olduğunu belirtti.

        "SAVAŞ SUÇUDUR"

        Türk, "Siviller arasında korku yaymaya yönelik şiddet eylemleri savaş suçudur." diyerek, saldırılar konusunda bağımsız, şeffaf ve kapsamlı soruşturma talep etti.

        Bu korkunç olayın "tek başına değerlendirilemeyeceğini" vurgulayan Türk, olayın Gazze ve Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te çığ gibi artan şiddetle bağlantılı olduğunu kaydetti.

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        #BMGK
        #İsrail savaş suçu
        #volker türk
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