Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya BM'den İsrail'in Lübnan'a saldırısının ardından "Bölge felaketin eşiğinde" uyarısı - Dünyadan Haberler | Dış Haberler

        BM'den İsrail'in Lübnan'a saldırısının ardından "Bölge felaketin eşiğinde" uyarısı

        BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Lübnan'da gerginliğin artışından derin endişe duyulduğunu belirterek, "Bölge felaketin eşiğinde" uyarısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 20:37 Güncelleme: 20.09.2024 - 20:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        BM'den 'faleketin eşiği' uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan'da gerginliğin artışından derin endişe duyulduğunu belirterek, "Bölge felaketin eşiğinde." uyarısında bulundu.

        Hizbullah ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Haberi Görüntüle

        BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Beyrut ve Mavi Hat'ta gerginliğin artmasından derin endişe duyduklarını kaydeden Dujarric, tüm taraflara itidal çağrısında bulundu.

        Dujarric, tüm taraflara BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararını uygulamaları çağrısı yaparak, "Bölge felaketin eşiğinde." dedi.

        BM Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görevini çok zor koşullar altında yerine getirmeye devam ettiğini belirten Dujarric, ekiplerin gerginliği düşürmek ve çatışmanın sonlanmasını sağlamak için çaba gösterdiğini dile getirdi.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, bugün başkent Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü, 59 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #BM
        #Stephane Dujarric
        #lübnan
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hizbullah ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Hizbullah ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Bahar Candan tahliye edildi!
        Bahar Candan tahliye edildi!
        Narin'in amcası ile işçi arasındaki telefon konuşması dosyada
        Narin'in amcası ile işçi arasındaki telefon konuşması dosyada
        Rıdvan Dilmen HT Spor'da!
        Rıdvan Dilmen HT Spor'da!
        5 kişinin öldüğü makas dehşetinde karar!
        5 kişinin öldüğü makas dehşetinde karar!
        Defnettiği ablasının yaşadığını öğrendi!
        Defnettiği ablasının yaşadığını öğrendi!
        20 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        20 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Hibrit araç ithalatında yeni düzenleme
        Hibrit araç ithalatında yeni düzenleme
        Kayalıpınar'da kraliyet ailesi üyelerinin mühürleri bulundu
        Kayalıpınar'da kraliyet ailesi üyelerinin mühürleri bulundu
        Kadın müdür yardımcısının oda kapısını tekmelerle kırdıran okul müdürü açığa alındı
        Kadın müdür yardımcısının oda kapısını tekmelerle kırdıran okul müdürü açığa alındı
        'Vehbi Koç Vakfı 16 yıllık çalışmanın eseri'
        'Vehbi Koç Vakfı 16 yıllık çalışmanın eseri'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gardımızı indirmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gardımızı indirmeyeceğiz
        İşte baş ağrısının 5 farklı türü ve nedenleri!
        İşte baş ağrısının 5 farklı türü ve nedenleri!
        Dünyaca ünlü yıldız, Bodrum'a geldi
        Dünyaca ünlü yıldız, Bodrum'a geldi
        2,5 yıl sonra solladı
        2,5 yıl sonra solladı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi
        Habertürk Anasayfa