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        Haberler Yaşam Taş Devri'nde görülen kuyruklu yıldız Dünya'ya en yakın geçişini yapacak

        Taş Devri'nde görülen kuyruklu yıldız Dünya'ya en yakın geçişini yapacak

        Geçen yıl keşfedilen C/2023 A3 (Tsuchinshan–Atlas) adlı kuyruklu yıldızın 13 Ekim civarında Dünya'ya en yakın geçişini yapacağı belirtildi. Kuyruklu yıldızın Güneş etrafındaki yörüngesini 80 bin yılda bir tamamladığı düşünülüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 13:39 Güncelleme: 02.10.2024 - 13:45
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        Neandertallerin yaşadığı dönemden beri Dünya'dan gözlemlenemeyen kuyruklu yıldız, 80 bin yılın ardından yeniden gökyüzünde belirdi. Astronomlar kuyruklu yıldızın çıplak gözle görülebileceğini belirtti.

        C/2023 A3 (Tsuchinshan–Atlas) adlı kuyruklu yıldız, astronomlar tarafından geçen yılın başlarında keşfedilmişti.

        Kuyruklu yıldızın çok uzun, eliptik bir yörüngeyle Güneş etrafındaki yörüngesini 80 bin yılda bir tamamladığı düşünülüyor.

        Guardian'da yer alan habere göre Royal Observatory Greenwich yani İngiltere Kraliyet Rasathanesi'nin baş astronomi yetkilisi Dr. Gregory Brown, kuyruklu yıldızın, Neptün'ün yörüngesinin ötesinde yer alan Oort bulutundan geldiğinin tahmin edildiğini söyledi.

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        "Bu, Güneş'in etrafındaki devasa, kabaca küresel bir bölge ve buzlu kalıntılarla dolu" dedi.

        13 EKİM CİVARINDA DÜNYA'YA EN YAKIN KONUMDA

        Geçen ayın sonunda Güneş'e en yakın geçişini yapan kuyruklu yıldızın, 13 Ekim civarında Dünya'ya en yakın konuma gelmesi bekleniyor.

        "Kuyruklu yıldızlar hakkında bilinmesi gereken şey, Dünya'ya ne kadar yakın olurlarsa o kadar parlak olmalarıdır ancak aynı zamanda Güneş'e ne kadar yakınlarsa o kadar parlak olurlar. Dolayısıyla en yakın geçiş, en parlak zaman olmayabilir" diyen Brown, bu tarihin 9 Ekim civarında olabileceğini belirtti.

        Ancak o tarihte kuyruklu yıldız Dünya ile Güneş arasında neredeyse doğrudan bir hizada olacak. Brown bu nedenle en iyi gözlem zamanının birkaç gün öncesi ve sonrası olduğunu söyledi.

        "Çıplak gözle görülebilen kuyruklu yıldızlar zaten nadirdir ve bu kuyruklu yıldız, son birkaç on yılda gördüğümüz en parlaklardan biri olma potansiyeline sahip. Bu yüzden kesinlikle deneyimlemeye değer" diye konuştu.

        Brown, kuyruklu yıldızın Dünya'ya yaklaştıkça ne kadar parlak olacağından emin olmanın zor olduğunu belirtti ve ekledi:

        "Görünüşe göre, zaten iyi hava koşullarında çıplak gözle görülebiliyor ve çok daha parlak olma ihtimali var. Ama ne kadar parlak? Bunu gerçekten bilmiyoruz" dedi.

        Brown, hem kuzey hem de güney yarımküredeki gökyüzü gözlemcilerinin kuyruklu yıldızı görme şansına sahip olduğunu söyledi.

        Gregory Brown gökyüzü tutkunlarının gün doğumundan önce doğuya, Sextans (Altılık) takımyıldızına doğru bakmaları gerektiğini ekledi.

        Temsili görseller AP ve Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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        #kuyruklu yıldız
        #80 bin yıl sonra görülen kuyruklu yıldız
        #Taş Devri
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