Jose Mourinho temasa geçti! Gözler Arda Güler'in üstünde
Bu sezon Real Madrid'de iyi bir sezon başlangıcı yapamayan Arda Güler için sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun genç yıldızı kiralamak için devreye girdiği öne sürüldü. İşte detaylar...
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Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, iyi bir sezon başlangıcı yapamadı.
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Bu sezon forma giydiği 8 maçın 3'ünde ilk 11'de yer alan genç yıldız, toplamda 257 dakika forma giyebildi.
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GÖZLER ÜSTÜNDE!
İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Real Madrid yönetimi, ocak ayına kadar gözünü Arda'nın üstüne çevirdi.
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Yıldız futbolcu, ara transfer dönemine kadar beklentileri karşılayamazsa kiralamalık olarak takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.
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JOSE MOURINHO DEVREDE!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun devre arasında genç yıldızı kiralamak için Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile temasa geçtiği iddia edildi.
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Haberinde detaylarında; Eflatun-beyazlıların, Arda'nın potansiyeline inandığı ve olası bir kiralama hamlesinin onun gelişimi için olacağı aktarıldı.
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Öte yandan Arda Güler'in de yeterli süre bulamamasından mutsuz olduğu ve durumun devam etmesi halinde takımdan kiralık olarak ayrılmak istediği belirtildi.
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