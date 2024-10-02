İsrail BM Genel Sekreteri Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
İsrail, Ortadoğu'da gerilimin acilen düşürülmesi çağrıları yapan BM Genel Sekreteri Guterres'i "istenmeyen adam" ilan ederek ülkeye girişini yasakladı.
İsrail, Orta Doğu'da gerilimin düşmesi çağrıları yapan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti, ülkeye girişini yasakladı.
İsrail-Lübnan hattındaki geriliminin yanı sıra İsrail-İran arasında da gerilimin yükselmesiyle BM Genel Sekreteri Guterres, dün yaptığı açıklamada Orta Doğu'da çatışmanın genişletilmesini kınadı, acil ateşkes çağrısında bulundu.
Guterres, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin dün yazılı açıklama yapmıştı.
"Orta Doğu'da çatışmanın genişletilmesini kınıyorum." ifadesini kullanan Genel Sekreter, bir gerginliğin diğerini takip ettiğini belirtti.
Guterres, "Buna artık bir son verilmesi lazım. Acil ateşkese ihtiyaç var." ifadesini kullandı.
İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamaya göre, Guterres "istenmeyen adam" ilan edildi, ülkeye girişi yasaklandı.