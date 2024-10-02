Sinan Ateş davasında karar açıklandı
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davada karar açıklandı. Tetikçi Eray Özyağcı, kurye Vedat Balkaya, keşifçi Suat Kurt ve azmettiriciler Tolgahan Demirbaş ile Doğukan Çep'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Davada Serdar Öktem hakkında ise adli kontrol şartıyla tahliye kararı çıktı. İşte Sinan Ateş davasının karar duruşmasından ayrıntılar...
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.
Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, taraf avukatları, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, annesi Saniye Ateş, kardeşleri ve yakınları katıldı.
SİNAN ATEŞ DAVISINDA KİM HANGİ CEZAYI ALDI?
Sanık avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları ve sanıkların son sözleri alındı.
Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar tetikçi Eray Özyağci, olayda kullanılan motosikletin sürücüsü Vedat Balkaya ve cinayet mahallinde keşif yapan Suat Kurt'u, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, müşteki Selman Bozkurt'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 13'er yıl hapis cezasına çarptırdı.
Özyağci'ye ayrıca "ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Mahkeme, dosyada "suça azmettiren" sıfatıyla yer alan sanıklar Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş'ı "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme"den ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti.
5 SANIĞA HAPİS CEZASI
"Tasarlayarak öldürmeye yardım" suçundan sanıklar Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak ve Emre Yüksel'e 18'er yıl, sanık Mustafa Uzunlar'a ise 15 yıl hapis cezası veren mahkeme, sanık Alper Atay'ı da "suçluyu kayırma" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Diğer sanıklar, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Osman Bayraktar, Caner Günay, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç ve Erdem Karadeniz'in üzerine atılı suçlardan beraatına karar veren mahkeme, sanık Günay hakkında "suçluyu kayırma" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunulmasına hükmetti. Bu sanıklar arasında tek tutuklu olan Çağlar Zorlu'nun da beraatle birlikte tahliyesine karar verildi.
2 SANIĞIN DOSYASI AYRILDI
Öte yandan, sanıklar Serdar Öktem ve Mustafa Ensar Aykal hakkında, "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım", Aykal hakkında ayrıca "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak" suçundan açılan dava dosyasının ayrılmasına karar verildi. Buna gerekçe olarak, sanıkların cep telefonlarının incelenebilmesi için ABD'ye yazı yazılarak telefon şifrelerinin istenmesi gösterildi. Mahkeme, ayrıca sanık Öktem'in, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.
SİNAN ATEŞ'İN AİLESİNE SALDIRI
Duruşmaya verilen arada, Mertcan Kılıç adlı kişi, kafeterya bölümünde Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş Kazanç'a yumruklu saldırıda bulundu.
Kılıç, güvenlik güçleri tarafından göz altına alınırken, saldırıda hafif yaralanan Selma Ateş Kazanç'a, sağlık ekipleri müdahale etti.
SİNAN ATEŞ'İN ANNESİ FENALAŞTI
Olayın ardından Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş fenalaştı. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, sağlık ekiplerinin yanına gelerek, Selma Ateş Kazanç ve Saniye Ateş'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Ayşe Ateş, yaşananlara tepki göstererek, "Sinan Ateş'i öldürdünüz, bizi de mi öldüreceksiniz?" ifadesini kullandı.
Selma Ateş Kazanç da tedavisinin ardından olayla ilgili şunları söyledi:
"Bu saldırıya uğrayacağımızı biliyordum. Bunun sinyallerini alıyorduk. Bunun, kararın verileceği zaman yapılması 'adalet nerede' sorusunu bize tekrar sorduruyor. Buradan çıktığım anda tekrar saldırıya uğrayacağımı biliyorum."
Ateş, saldırıdan sorumlu tuttuğu kişilerin isimlerini avukatına verdiğini, bu kişiler hakkında soruşturma başlatılmasını istediğini dile getirdi.
ÖZGÜR ÖZEL'E KÜFÜR VE HAKARET
Duruşma başlamadan önce tutuklu sanıklardan Suat Kurt'un avukatı müvekkiliyle görüşmek istedi. Jandarma ekipleri görüşmeye izin vermeyerek, "Mahkeme heyetinden izin almanız gerekir" dedi.
Bunun üzerine Kurt, CHP Genel Başkanı Özel'e yönelik, küfür ve hakaretlerde bulundu. Jandarma ekipleri Kurt'u duruşma salonundan çıkardı.
Mahkeme heyeti geldikten sonra Kurt'un avukatı heyetten görüşme talebinde bulundu ve görüşmeye izin verildi.
Duruşma sanık avukatlarının savunması ile devam etti.
GAZETECİLERİ TEHDİT EDEN SANIK ERAY ÖZYAĞCI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Dünkü duruşmada da salondan çıkarılırken gazetecilere eli ile 'silah' işareti yaparak tehdit eden tutuklu sanık Eray Özyağcı hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmişti.
SANİYE ATEŞ VE SELMA ATEŞ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
MHP Genel Başkan Yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın, Sinan Ateş'in annesi Saniye ve ablası Selma Ateş hakkında suç duyurusunda bulundu.
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Çukurambar semtinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.