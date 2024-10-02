Fatih Terim'e kardeş ülkeden talip çıktı! Sürpriz iddia

"YÖNETİM TERİM'İ ÇOK İSTİYOR"

Azerbaycanlı spor yorumcusu Elçin Cafarov, "Şu an Neftçi kulübü tarihinin belki de en kötü günlerini yaşıyor. Ukraynalı teknik direktör Roman Grigorchuk ile yolları ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fatih Terim isim, vizyon olarak Neftçi Bakü'ye layık bir hoca. Büyük ses getirir. Bu yönde yönetim tarafından da ciddi istek var." yorumununda bulundu.