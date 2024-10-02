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        Haberler Spor Futbol Fatih Terim'e kardeş ülkeden talip çıktı! Sürpriz iddia - Futbol Haberleri

        Fatih Terim'e kardeş ülkeden talip çıktı! Sürpriz iddia

        Son olarak Yunanistan ekibi Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim'e kardeş ülkeden talip çıktı. Azerbaycan kulübü Neftçi Bakü, tecrübeli antrenörü takımın başına getirmek için harekete geçmeye hazırlanıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 13:20 Güncelleme: 02.10.2024 - 13:21
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          Türk futbol tarihinin en önemli teknik direktörlerinden Fatih Terim'e sürpriz bir talip çıktı.

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          Azerbaycan ekiplerinden Neftçi Bakü, tecrübeli teknik adama talip oldu.

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          Azerbaycan basınından Sportinfo.az'ın haberine göre; Neftçi Bakü yönetimi, kötü gidişatın ardından Fatih Terim'i göreve getirmeye hazırlanıyor.

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          Neftçi Bakü'nün yakın zamanda Fatih Terim ile temas kuracağı ve önümüzdeki günlerde durumun netleşeceği aktarıldı.

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          "YÖNETİM TERİM'İ ÇOK İSTİYOR"

          Azerbaycanlı spor yorumcusu Elçin Cafarov, "Şu an Neftçi kulübü tarihinin belki de en kötü günlerini yaşıyor. Ukraynalı teknik direktör Roman Grigorchuk ile yolları ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fatih Terim isim, vizyon olarak Neftçi Bakü'ye layık bir hoca. Büyük ses getirir. Bu yönde yönetim tarafından da ciddi istek var." yorumununda bulundu.

        • 6

          YUNANİSTAN KARNESİ

          Yunanistan ekibi Panathianikos'un başında 26 maça çıkan tecrübeli çalıştırıcı 14 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 6 beraberlik yaşarken, 1.85 puan ortalaması yakaladı.

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