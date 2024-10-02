Fenerbahçe-Beşiktaş FIBA Süper Kupa finali ertelendi!
Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş Kadın Basketbol Takımları arasında oynanan FIBA Süper Kupa maçı tribünlerde yaşanan olayların ardından ertelendi. Mücadele 3 Ekim Perşembe günü saat 16.00'da seyircisiz oynanacak.
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Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan maçta son EuroLeague Women şampiyonu Fenerbahçe ile FIBA Avrupa Kupası (EuroCup) finalisti Beşiktaş karışı karşıya geldi.
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Karşılaşmanın ilk periyodunun başında 2'nci dakikada skor henüz 4-2 Fenerbahçe lehine iken her iki tribünden de atılan meşale ve yabancı cisimler nedeniyle takımlar hakem kararıyla soyunma odasına gönderildi.
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Yaklaşık 30 dakikalık aranın ardından salonun boşaltılacağı ve maçın seyircisiz oynanacağı kararı anons edildi.
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Emniyet güçlerinin gözetiminde salondan önce Beşiktaşlı sonra Fenerbahçeli taraftarlar çıkarıldı.
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Kulüpler arasında ve daha sonra FIBA ile yapılan görüşmeler neticesinde maçın 3 Ekim Perşembe günü saat 16.00’da oynanmasına karar verildi.
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İşte olaylı derbiden dikkat çeken kareler...
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