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        Haberler Dünya İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan açıklama | Dış Haberler

        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan açıklama

        Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Katar'ın başkenti Doha'ya giden İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, burada açıklama yaptı. Pezeşkiyan, 'Kesinlikle kan dökülmesine karşıyız. Her zaman şunu söyledik; biz barış istiyoruz, sükunet istiyoruz' derken Avrupa'ya çağrıda bulunarak "Lütfen İsrail'i çekin, İsrail'i bu bölgenin göbeğine siz yerleştirdiniz. Bu kanların dökülmesinde siz de rol oynuyorsunuz" ifadelerine yer verdi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 19:31 Güncelleme: 02.10.2024 - 19:52
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        Saldırıdan sonra açıklama
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        İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Katar'ın başkenti Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile açıklama yaptı.

        İkilinin açıklamalarından satır başları şöyle:

        KATAR EMİRİ: Gerginliğin artmasının herkes açısından çok kötü olduğunu görüyoruz. Bu gerginliğin bir an önce azaltılması bizim için en önemli nokta. Düşman saldırısının sona erdirilmesi konusunda hemfikiriz. Biz Katar olarak bu konuda arabulucu olacağımızı ilan ettik. Tüm desteklerin verilmesi konusunda elimizden gelen her şeyi yapmaktayız. İki ülkenin bir an önce kurulması müstakil Filistin ülkesinin kurulması, başkentinin Kudüs olması konusunda bu problemlerin çözümü olmasında hemfikiriz. Bunun dışında bütün çözümler başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Geçtiğimiz yıllarda buna benzer birçok çözüm önerildi fakat hiçbiri gerçekçi olmadı

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        PEZEŞKİYAN: Katar'a çok teşekkür ediyorum. İki ülkenin geçmişi itibariyle de çok emin şekilde söyleyebiliyorum ki, bu bölgenin insanları Müslümanlar, bizim kardeşlerimiz. Bu bölgede aslında hepimiz kardeşiz. Bu yüzden yaşanan katliamların bir an önce sonlanması gerektiğini düşünüyoruz. Katar'la ilişkilerimizin gelişmesi ve derinleşmesi açısından elimizden gelen her şeyi yapmaktayız.

        Bununla beraber az önceki görüşmelerimizde birçok noktaya değindik. İki ülkenin de çıkarlarına uygun şekilde görüşmelerimizi yaptık. Teknoloji konusunda iki ülkenin çıkarına yönelik olarak üretim konusunda önemli kararlar aldık.

        "KESİNLİKLE KAN DÖKÜLMESİNE KARŞIYIZ"

        Kesinlikle kan dökülmesine karşıyız. Her zaman şunu söyledik; biz barış istiyoruz, sükunet istiyoruz. Hiçbir ülkede kan aksın istemiyoruz. Ancak İsrail bizi buna zorluyor. İsrail bizim misafirimizi Tahran'da öldürdü. Aslında Cumhurbaşkanı yeminimi ederken o akşam bunu yaptı. Bunu hiçbir ülke ve hiçbir taraf kabul edilemez. Hiçbir bölge savaş gölgesinde gelişemez, refah yaşayamaz. İsrail bizim misafirimizi başkentimizde öldürerek bizi bu gerginliğe sürükledi.

        "KAN DÖKÜLMESİNDE SİZİN DE ROLÜNÜZ VAR"

        Bu saldırıları yaparken 'asla tepki vermeyin tepki verirseniz bu savaş büyür' diyorlar. Biz sükunetle yaklaşmaya çalıştıkça onların cinayetleri, katliamları, baskıları arttı. Dünya tarihine bakacak olursak hiçbir zaman bu kadar gerginlik yaşanmamıştı. Şu anda İran Cumhuriyeti tekrar söylemek isterim ki, biz kesinlikle barıştan yanayız. Bu gerginliğin artmasını istemiyoruz. Bu gerginliğin coğrafyaya yayılmasını istemiyoruz. Batı'ya seslenmek istiyorum; lütfen İsrail'i çekin, İsrail'i bu bölgenin göbeğine siz yerleştirdiniz. Bu kanların dökülmesinde siz de rol oynuyorsunuz.

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        #iran
        #KATAR
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