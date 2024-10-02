Galatasaray'da Okan Buruk'tan Fenerbahçe ve PFDK açıklaması!

"KİMİN İYİ OLDUĞUNU 10 GÜN ÖNCE GÖSTERDİK"

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Galatasaray ve hakem kararları hakkında yaptığı açıklamalara da cevap veren Okan Buruk, "Biz Acun Ilıcalı ile hala dostuz. O Fenerbahçe'nin ben Galatasaray'ın hakları için mücadele ediyoruz. Biz 10 gün önce ne kadar iyi takım olduğumuzu gösterdik. Çok önemli oyuncular seyrettirdik onlara. Sahada kaldık, sahada oynadık ve bu kadar kısa süre üzerine tekrardan aynı geçen seneki dosyalara dönmemiz çok komik geliyor. Çok yakın zamanda oynadığımız maç var. 3-0'dan sonra Atilla Karaoğlan'ın verdiği yanlış penaltı olmasa çok daha büyük bir skor görecektik. Bundan sonra da 3 tane çok önemli takım Şampiyonluk için yarış veriyor. Trabzonspor da arkadan geliyor. Trabzonspor'un aleyhine de hakem hataları oldu. Bunları söylemeden çıkıp maçlarımızı oynuyoruz. Bu yarış içinde önemli takımlar olacak."