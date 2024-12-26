Kazakistan'da düşen uçağın enkazında görülen delikler tartışma konusu oldu
Kazakistan'ın Aktau kentinde Azerbaycan Havayolları'na ait düşen yolcu uçağında 38 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi kurtuldu. Enkazda görülen bazı delikler, sosyal medyada uçağın vurulmuş olabileceği tartışmalarına neden oldu. Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andrii Kovalenko uçağın, Rus hava savunma sistemince düşürüldüğünü ileri sürdü.
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Bakü-Grozni seferini yaptığı sırada meydan gelen kaza sonucu düşen Embraer 190 tipi uçağın enkazından çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından kazanın sebebine dair spekülasyonlar arttı.
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Görüntülerde uçağın dışında ve yolcuların bulunduğu iç kısımda, nasıl meydana geldiği henüz tespit edilemeyen delikler dikkatleri çekti.
Görüntüler üzerinden sosyal medyada yapılan yorumlarda, uçağa ateş açıldığı ve bu nedenle düştüğü yönünde iddialar dile getirildi.
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UKRAYNA UÇAĞI RUSYA'NIN DÜŞÜRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ
Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andrii Kovalenko, Bakü-Grozni seferini yapan Azerbaycan Havayollarına ait (AZAL) Embraer 190 tipi uçağın, Rus hava savunma sistemince düşürüldüğünü ileri sürdü.
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Uçağın Rus hava savunma sistemince vurulduğunu iddia eden Kovalenko, şu ifadeyi kullandı:
"Bu sabah Bakü'den Grozni'ye uçan Azerbaycan Havayolları'na ait Embraer 190 uçağı, Rus hava savunma sistemi tarafından düşürüldü. Rusya'nın Grozni üzerindeki hava sahasını kapatması gerekiyordu ama bunu yapmadı. Uçak, Ruslar tarafından hasar gördü ve Grozni'ye acil iniş yapıp insanların hayatını kurtarmak yerine Kazakistan'a gönderildi."
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KAZA SÜRECİNİ VE SONRASINI KAYDETTİ
Uçakta bulunan ve kurtulan yolcu, kazaya giden süreçte uçağın içindeki durumu, kaza sonrasındaki enkaz ile çevredeki atmosferi çektiği videoyla kayıt altına aldı. Hosteslerin "sakin olun" çağrıları yaptığı sırada video çekmeye devam eden yolcu, uçağın içini de görüntüledi.
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Diğer yandan, Azerbaycan Havayolları dün yaptığı açıklamada uçağın "kuş sürüsüne çarptığını" kazaya bunun sebep olduğunu bildirmişti.
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38 KİŞİ ÖLDÜ, 29 KİŞİ KURTARILDI
Azerbaycan Hava Yollarının (AZAL), Bakü-Grozni seferini yapan Embraer 190 tipi uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü.
AZAL, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcudan oluşan 67 kişinin bulunduğunu açıkladı.
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Kazakistan Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev, kazada 38 kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin kurtulduğunu bildirdi.
Uçak kazasında hayatını kaybedenler için Azerbaycan’da bir günlük (26 Aralık) milli yas ilan edildi.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.