15 Ekim 2022'de hayata veda eden oyuncu Billur Kalkavan'ın kardeşi olan iş adamı Rıza Kalkavan'dan acı haber geldi. 59 yaşındaki Kalkavan, sahte alkolden dolayı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Rıza Kalkavan'ın vefat haberini, gazeteci Asena Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu; "Sahte alkol, bu kez çok yakınımdan can dostum Rıza Kalkavan'ı aramızdan aldı. Lütfen tanıdıklarınızı uyarın, bu işin şakası yok. Bandrolsüz alkol tüketmesinler. Güzel insan Rıza Kalkavan, anneciğinin ve bir tane ablan Billur'un yanında huzur içine uyu. Seni unutmamız olası değil."

Sahte alkol bu kez çok yakınımdan can dostum Rıza Kalkavan'ı aramızdan aldı. Lütfen tanıdıklarınızı uyarın bu işin şakası yok bandrolsüz alkol tüketmesinler. Güzel insan Rıza Kalkavan anneciğinin ve bir tane ablan Billur'un yanında huzur içine uyu. Seni unutmamız olası değil — Asena Ozkan (@asenaozkn) December 25, 2024

Habertürk'ün edindiği bilgilere; Rıza Kalkavan, maddi zorluk içinde olduğu için bir süredir sahte alkol tüketiyordu. Kalkavan, Ortaköy'deki bir dükkandan 6 bin liraya 30 kilo sahte alkol aldıktan sonra evde tüketti. Dün gece fenalaşan Rıza Kalkavan, görme kaybı yaşamaya başlayınca kız arkadaşı tarafından hastaneye götürüldü. Hemen yoğun bakıma alınan Rıza Kalkavan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ablası Billur Kalkavan'ın yaş günü kutlaması sırasında çekilen çocukluk günlerine dair bir aile fotoğrafı... Rıza Kalkavan’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Ailesinden hayatta olan kimse olmadığı için Rıza Kalkavan'ın cenazesi, kuzenine teslim edildi. Rıza Kalkavan'ın cenazesi, bugün öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Eyüp Sultan Mezarlığı'nda babasının mezarının yanındaki mezara defnedilecek. Annesi Nuyan Kalkavan ile ablası Billur Kalkavan'ın ardı ardına kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşayan Rıza Kalkavan'ın son bir yıldır zaman zaman bulanıma girdiği, çevresindekilere "Öldüğüm zaman beni babamın yanına defnedin" dediği öğrenildi. RIZA KALKAVAN KİMDİR? Rıza Kalkavan, 15 Ekim 2022'de akciğer kanseri sonucu hayatını kaybeden oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan'ın kardeşiydi. Armatör Nâzım Kalkavan, ikinci evliliğini Nuyan Germiyanoğlu ile yaptı. Bu evlilikten ise Rıza ve Billur Kalkavan dünyaya geldi. Rıza Kalkavan'ın babası Nâzım Kalkavan denizcilik sektörünün önde gelen isimlerinden biriydi. Rıza Kalkavan, dedesiyle aynı ismi taşıyordu. Geçtiğimiz günlerde; sahte alkolden dolayı İstanbul'da 37 kişi hayatını kaybetmişti. İstanbul'da sahte alkolden 37 can kaybı! Haberi Görüntüle