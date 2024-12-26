Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Billur Kalkavan'ın kardeşi Rıza Kalkavan, sahte alkolden dolayı hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Rıza Kalkavan, sahte alkolden dolayı hayatını kaybetti

        Merhum oyuncu Billur Kalkavan'ın kardeşi olan iş adamı Rıza Kalkavan, sahte alkol kurbanı oldu. Kalkavan'ın bir süredir sahte alkol tükettiği, hayatını kaybetmesine neden olan sahte alkolü, Ortaköy'deki bir dükkandan aldığı öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2024 - 08:24 Güncelleme: 26.12.2024 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rıza Kalkavan hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        15 Ekim 2022'de hayata veda eden oyuncu Billur Kalkavan'ın kardeşi olan iş adamı Rıza Kalkavan'dan acı haber geldi. 59 yaşındaki Kalkavan, sahte alkolden dolayı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Rıza Kalkavan'ın vefat haberini, gazeteci Asena Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu; "Sahte alkol, bu kez çok yakınımdan can dostum Rıza Kalkavan'ı aramızdan aldı. Lütfen tanıdıklarınızı uyarın, bu işin şakası yok. Bandrolsüz alkol tüketmesinler. Güzel insan Rıza Kalkavan, anneciğinin ve bir tane ablan Billur'un yanında huzur içine uyu. Seni unutmamız olası değil."

        Habertürk'ün edindiği bilgilere; Rıza Kalkavan, maddi zorluk içinde olduğu için bir süredir sahte alkol tüketiyordu. Kalkavan, Ortaköy'deki bir dükkandan 6 bin liraya 30 kilo sahte alkol aldıktan sonra evde tüketti. Dün gece fenalaşan Rıza Kalkavan, görme kaybı yaşamaya başlayınca kız arkadaşı tarafından hastaneye götürüldü. Hemen yoğun bakıma alınan Rıza Kalkavan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Ablası Billur Kalkavan'ın yaş günü kutlaması sırasında çekilen çocukluk günlerine dair bir aile fotoğrafı...

        Rıza Kalkavan’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerin ardından ailesi tarafından teslim alındı.

        Ailesinden hayatta olan kimse olmadığı için Rıza Kalkavan'ın cenazesi, kuzenine teslim edildi.

        Rıza Kalkavan'ın cenazesi, bugün öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Eyüp Sultan Mezarlığı'nda babasının mezarının yanındaki mezara defnedilecek.

        Annesi Nuyan Kalkavan ile ablası Billur Kalkavan'ın ardı ardına kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşayan Rıza Kalkavan'ın son bir yıldır zaman zaman bulanıma girdiği, çevresindekilere "Öldüğüm zaman beni babamın yanına defnedin" dediği öğrenildi.

        RIZA KALKAVAN KİMDİR?

        Rıza Kalkavan, 15 Ekim 2022'de akciğer kanseri sonucu hayatını kaybeden oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan'ın kardeşiydi. Armatör Nâzım Kalkavan, ikinci evliliğini Nuyan Germiyanoğlu ile yaptı. Bu evlilikten ise Rıza ve Billur Kalkavan dünyaya geldi. Rıza Kalkavan'ın babası Nâzım Kalkavan denizcilik sektörünün önde gelen isimlerinden biriydi. Rıza Kalkavan, dedesiyle aynı ismi taşıyordu.

        Geçtiğimiz günlerde; sahte alkolden dolayı İstanbul'da 37 kişi hayatını kaybetmişti.

        İstanbul'da sahte alkolden 37 can kaybı!
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Rıza Kalkavan
        #billur kalkavan

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Rıza Kalkavan hayatını kaybetti
        Rıza Kalkavan hayatını kaybetti
        Trump'ın 'Panama Kanalı' ısrarı sürüyor
        Trump'ın 'Panama Kanalı' ısrarı sürüyor
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        Müsilaj Kurulu: 3 neden var, biri insan kaynaklı
        Müsilaj Kurulu: 3 neden var, biri insan kaynaklı
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Kazakistan'daki uçak kazasında tartışma konusu olan konu!
        Kazakistan'daki uçak kazasında tartışma konusu olan konu!
        Fatih Terim için sürpriz iddia!
        Fatih Terim için sürpriz iddia!
        İkinci el araç ticaretinde 2 düzenleme
        İkinci el araç ticaretinde 2 düzenleme
        Sıla bebeğin ölümüne ilişkin ilk duruşma!
        Sıla bebeğin ölümüne ilişkin ilk duruşma!
        2024'ün son faiz kararı ne olur?
        2024'ün son faiz kararı ne olur?
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Devlet Memurları Kanunu Teklifi kabul edildi
        Devlet Memurları Kanunu Teklifi kabul edildi
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Kıyma ve sucukta sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı et!
        Kıyma ve sucukta sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı et!
        'Otomotiv sektörü sıkıntıda'
        'Otomotiv sektörü sıkıntıda'
        Asgari ücretin etkisini hesapladık
        Asgari ücretin etkisini hesapladık
        Habertürk Anasayfa