%100 Futbol yine çok özel bir yayınla ekranlara geldi. Bir döneme futbolculuklarıyla damga vuran Türk futbolunun eşsiz kariyerlerinden şimdilerin teknik direktörleri Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz HT Spor'a konuk oldu.

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Rıdvan Dilmen ve Sine Çakır Heyse'nin sunduğu programa katılan Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu; kariyerlerden satır başları, elde ettikleri başarılar ve teknik adamlık kariyerleri %100 Futbol özel yayınında masaya yatırıldı.

"TEKNİK DİREKTÖRLÜK FUTBOLCULUKTAN DAHA ZOR" Emre Belözoğlu: Sporcuyken biz daha dikkat ediyorduk, teknik direktörlük futbolculuktan daha zor ve stresli olduğu için yeme içme alışkanlığımız değişebiliyor. Burak Yılmaz: Teknik direktörlük daha zor. Tüm oyuncuları idare etmen lazım, gece 3'te analiz yapıyorsun. 💥 "Teknik direktörlük daha zor!"



👔 Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz, %100 Futbol Özel'de anlattı. 🗣️ pic.twitter.com/AzrViwNYel — HT Spor (@HTSpor) December 25, 2024 "FARUK KOCA YAPMAMASI GEREKEN DAVRANIŞTA BULUNDU" Ben Ankaragücü'nde doğru işler yapmaya çalıştım sahanın içine konsantre olarak. Benim için çok zor bir süreçti. Başkanın (Faruk Koca) yaptığını kabul etmemekle beraber, onun cezasını Ankaragücü camiasıyla birlikte çektik.

🎙️ Emre Belözoğlu: "Başkan Faruk Koca, hiç yapmaması gereken bir davranışta bulundu." pic.twitter.com/zrdAHktlV6 — HT Spor (@HTSpor) December 25, 2024 F.BAHÇE İTİRAFI: SALDIRI HOŞ DEĞİLDİ! Emre ağabey benim hem milli takımdan hem de Fenerbahçe'den takım arkadaşım, aynı döneme denk geldik orada. Fenerbahçe dönemi için suçu biraz kendimde de aramam lazım, çok futbolun içinde değildim. Luis Aragones'e saldırmalar falan hoş şeyler değildi. Trabzon'a gittikten sonra her şey kafama dank etti. Fatih Terim de beni Galatasaray'a aldı hakkını ödeyemem. Benim hocalarımla kimseyle kötü anım yok.

📺 %100 Futbol Özel



🎙️ Burak Yılmaz: "Fenerbahçe dönemi için suçu biraz kendimde de aramam lazım. Luis Aragonés'e saldırmalar falan hoş şeyler değildi. Trabzon'a gittikten sonra her şey kafama dank etti. Fatih Terim de beni Galatasaray'a aldı hakkını ödeyemem." pic.twitter.com/Hf4UE6Alq9 — HT Spor (@HTSpor) December 25, 2024 "ÇOK DOĞRU BİR PROFESYONELİM" En büyük Trabzonsporlu oldum, en büyük Galatasaraylı oldum, en büyük Beşiktaşlı oldum ve en büyük Fenerli olmaya çalıştım. Bunu insanlar orası burası oynamak olarak görüyor ama hayır. Çok doğru bir profesyonel olduğumu düşünüyorum. İyi gözle bakarsan olduğu camianın hakkını savunan, aidiyet duygusu olan bir çocuk olarak bakmak lazım. 📺 %100 Futbol Özel



🎙️ Burak Yılmaz: "En büyük Trabzonsporlu oldum, en büyük Galatasaraylı oldum, en büyük Beşiktaşlı oldum ve en büyük Fenerli olmaya çalıştım. Bunu insanlar orası burası oynamak olarak görüyor ama hayır. Çok doğru bir profesyonel olduğumu düşünüyorum." pic.twitter.com/OZmcMj3TzM — HT Spor (@HTSpor) December 25, 2024 "İMZA ATSAM BEŞİKTAŞLI RIDVAN OLARAK ANILACAKTIM" İlk profesyonel yıllarım Boluspor'da geçti. 1983'te beni Beşiktaş istedi, Mehmet Üstünkaya. Büyük kulübe geliyorum coşkusuyla İstanbul'a geldim. Sıraselviler'de kulüpte anlaştım. Boluspor'la Beşiktaş arasında kriz oldu tekrar kulüpte kaldım. 1983 yılında imza atmış olsaydım, bugün Beşiktaşlı Rıdvan olarak anılacaktım. Metin Tekin'in adı da Metin Oktay'dan gelir. Babası, Metin Oktay'dan ötürü o ismi koymuştur.

📺 %100 Futbol Özel



🎙️ Rıdvan Dilmen: "1983 yılında imza atmış olsaydım, bugün Beşiktaşlı Rıdvan olarak anılacaktım. Metin Tekin'in adı da Metin Oktay'dan gelir. Babası, Metin Oktay'dan ötürü o ismi koymuştur." pic.twitter.com/wnWvM7w9Ja — HT Spor (@HTSpor) December 25, 2024 "SERGEN YALÇIN BENİ İSTEMİYORDU, KULAĞIMA GELİYORDU" Benim o dönem ayrılmam gerekiyordu. Paramızı kazandık ama bizim için her şeyden önemli olan oynamak, başarılı oynamak ve gol atmak. Sergen Yalçın beni istemediğini yüzüme söylemedi ama başka tip bir forvet istediğini belirtiyormuş. Kulağıma geliyordu. Benim kaderimde varmış şampiyonluk. Ben gittim orada şampiyon oldum. Beşiktaş burada şampiyon oldu. 📺 %100 Futbol Özel



🎙️ Burak Yılmaz: "Sergen Yalçın, beni istemediğini yüzüme söylemedi ama başka tip bir forvet istediğini belirtiyormuş. Kulağıma geliyordu." pic.twitter.com/0mpfAhHTH7 — HT Spor (@HTSpor) December 25, 2024 "1 HAFTA ÖNCE KRAL BURAK, 1 HAFTA SONRA İSTİFA BURAK" Federasyon ve Beşiktaş anlaşmıştı. A Milli Takım'da Vincenzo Montella'nın yardımcısı oluyordum, başkan ikisini birden yapmamı istedi. Bende kabul ettim ama sonra Şenol Güneş'in istifa ettiğini öğrendik. Sonrasında da Beşiktaş'ın başında devam etmemi istediler, kabul ettim. 1 hafta önce 'kral Burak', 1 hafta sonra 'hırsız Burak', 1 hafta sonra 'istifa Burak'... Ben bunlara gelemiyorum. Bir insan ya sevilir, ya sevilmez. Başarı ya da başarısızlık bunda etkili olamaz, aslan gibi istifa ettim çıktım.

📺 %100 Futbol Özel



🎙️ Burak Yılmaz: "A Milli Takım'da Vincenzo Montella'nın yardımcısı oluyordum, başkan ikisini birden yapmamı istedi. Bende kabul ettim ama sonra Şenol Güneş'in istifa ettiğini öğrendik. Sonrasında da Beşiktaş'ın başında devam etmemi istediler, kabul ettim." pic.twitter.com/EGBTMy3NHE — HT Spor (@HTSpor) December 25, 2024 "2021'DE KAÇAN ŞAMPİYONLUĞU KOLAY KOLAY UNUTMAM" Biz devre arasına 1-0 geride girdik. Soyunma odasına girdik, 'Kupası olan oyuncu var mı?' diye sordum, içerde kupası olan futbolcu yoktu. Biz pandemi sürecinde 0 taraftarla oynuyorduk. Fenerbahçe'nin en büyük gücü Kadıköy atmosferidir. Oyuncuya kupa kazanmanın ne olduğunu anlatmak üzerine bir hamle yapmam gerekiyordu. 2021 yılında kaçan şampiyonluğu kolay kolay unutmam. Bize yapıldığı gibi vefasızlık yapmam. Sivasspor maçı öncesi oyuncularıma 'kulübün kaderini değiştirebiliriz' dedim. Olmadı.

📺 %100 Futbol Özel



🎙️ Emre Belözoğlu: "2021 yılında kaçan şampiyonluğu kolay kolay unutmam. Sivasspor maçı öncesi oyuncularıma 'kulübün kaderini değiştirebiliriz' dedim." pic.twitter.com/cdS2h3k7qk — HT Spor (@HTSpor) December 25, 2024 "TÜRK FUTBOLUNUN EN GÜZEL DÖNEMİNİ G.SARAY'DA YAŞADIM" Lazio'ya gidiyordum, taksitle ödeyeceklerini öğrenince Nevzat Şakar 'çamaşır makinesi mi satıyoruz' dedi. Lokomotiv Moskova, çıkış maddesini Trabzonspor'un hesabına yatırmış. Sonra talip olan Lokomotiv Moskova'yı da hiç istemiyorum ama ne desem kabul ediyorlardı. Bir baktım telefon çaldı, Abdürrahim Albayrak 'sakın imza atma geliyorum' dedi. 'Allah'ım sana şükürler olsun' dedim. Türk futbolunun en güzel dönemini Galatasaray'da yaşadım, o forma iyi ki de nasip oldu. Çok büyük bir camia, şimdi de çok iyi gidiyorlar.

📺 %100 Futbol Özel



🎙️ Burak Yılmaz: "Lazio'ya gidiyordum, taksitle ödeyeceklerini öğrenince Nevzat Şakar 'çamaşır makinesi mi satıyoruz' dedi. Sonra talip olan Lokomotiv Moskova'yı da hiç istemiyorum ama ne desem kabul ediyorlardı. Bir baktım telefon çaldı, Abdürrahim Albayrak… pic.twitter.com/KSEJeXfkOs — HT Spor (@HTSpor) December 25, 2024 "ÇOCUKKEN BÜYÜK F.BAHÇELİYDİM" Çocukken büyük Fenerbahçeliydim. Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin ve Aykut Kocaman ile büyüdüm. 1980-90 arası Fenerbahçe'sinde onlar benim için çok özel oyunculardı. 📺 %100 Futbol Özel



🎙️ Emre Belözoğlu: Çocukken büyük Fenerbahçeliydim. Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin ve Aykut Kocaman ile büyüdüm. pic.twitter.com/oGinM07Id1 — HT Spor (@HTSpor) December 25, 2024 "HAGI TÜRKİYE'NİN GÖRDÜĞÜ EN BÜYÜK FUTBOLCU" Gheorghe Hagi, Türkiye'nin gördüğü en büyük futbolcu... Bazı oyuncular çok saf, çok özel yetenek. Bu ülke tarihinde yetişmiş 3 oyuncu varsa bunlardan biri Rıdvan (Dilmen) hocadır. Uzun seneler oynamadı ama ona rağmen o tadı vermiş bir oyuncu. Hagi her sene 35 maç oynardı, 35-36 yaşında... Asker bir oyuncuydu, yüksek bir yetenekti. Böyle bir oyuncuyla teknik direktör olarak hiç çalışmadım. Gelişimimde çok önemli katkısı vardı.

📺 %100 Futbol Özel



🎙️ Emre Belözoğlu: Gheorghe Hagi, Türkiye'nin gördüğü en iyi futbolcu... Gelişimimde çok önemli katkısı vardı. pic.twitter.com/34uNjcWs7O — HT Spor (@HTSpor) December 25, 2024 "MOURINHO'YA SAHA DIŞINI ANLATMIŞLAR" Manchester United ve Tottenham'ı çalıştırmış. Büyük takımlarda çok büyük takımlara karşı oynadığı için oradan gelen defansif yatkınlık, burayı da etkiledi. Mourinho geldiğinden beri 'yapı' dedi, 'Galatasaray' dedi, 'Okan (Buruk)' dedi. Jose Mourinho'ya sahanın dışını anlatmışlar. Sahanın içini de anlatmak lazım. Bence Mourinho'nun 3 tane problemi var. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor deplasmanında bu defansif oyunla devam edip, diğer maçlarda oyuncuları salman lazımdı. Santrforunun birini tercih etmesi lazım. Mustafa Denizli bana 'şu sandalyeyi al, ceza sahasına otur' dedi. Ondan sonra gol kralı oldum. Bir tane santrforu seçecek, ya Dzeko ya En-Nesyri, onunla devam edecek. O santrfor gelirken 'ben oynuyor muyum, oynamıyor muyum?' düşüncesi vuruşunu etkiler, konsantrasyonunu etkiler, motivesini etkiler. Bu oyuncuların ikisinden de bir şey alamazsın.

📺 %100 Futbol Özel



🎙️ Burak Yılmaz: "José Mourinho'ya sahanın dışını anlatmışlar. Büyük maçlar hariç diğerlerinde oyuncuları salman lazımdı. Santrforunun birini tercih etmesi lazım. Mustafa Denizli bana 'şu sandalyeyi al, ceza sahasına otur' dedi. Ondan sonra gol kralı oldum." pic.twitter.com/b1k0wpMIJW — HT Spor (@HTSpor) December 25, 2024 "F.BAHÇE HER MAÇA DEFANSİF ÇIKMAMALI" Fenerbahçe hep yıldız oyuncuları getiren bir takım oldu, ilk defa da yıldız bir teknik direktör getirdi. Hiç kimsenin bir şey söyleyemeceği kadar başarısı olan, dünya çapınca bir teknik adam. Ben 33-34 yaşındayken Jose Mourinho'nun antrenmanlarını isteyip izliyordum. Premier Lig'e gittiğinde 'Defans nasıl yapılır göstereceğim' diyen bir teknik adam. Türkiye'de büyük takım anlayışı ile Jose Mourinho'nun anlayışıyla örtüşmediği için negatif ortam var. Büyük takımların defansif planlaması yapacağı maçlar, Türkiye'de senede 4-5 tane olmalıdır. Fenerbahçe her maça defansif planla çıkmamalı.

📺 %100 Futbol Özel



🎙️ Emre Belözoğlu: Ben 33-34 yaşındayken Jose Mourinho'nun antrenmanlarını isteyip izliyordum. Türkiye'de büyük takım anlayışı ile Jose Mourinho'nun anlayışıyla örtüşmediği için negatif ortam var. Fenerbahçe her maça defansif planla çıkmamalı. pic.twitter.com/hI6MZb5FVk — HT Spor (@HTSpor) December 25, 2024 "MOURINHO'YA İNANANLARDAN BİRİYİM" Fenerbahçe'nin oyununu daha güçlendirebilecek formasyonlar var. Fred'in geçen seneki profili daha 18'e yakın, şimdi daha geride. Mourinho, daha doğru bir formasyon yapabilir. Jose Mourinho'ya inananlardan birisiyim. Çünkü hiçbirimize bu şansı vermediler. İkinci şansı hak edecek birisi varsa o da Jose Mourinho'dur. 📺 %100 Futbol Özel



🎙️ Emre Belözoğlu: "Fenerbahçe'nin oyununu daha güçlendirebilecek formasyonlar var. José Mourinho'ya inananlardan birisiyim. Çünkü hiçbirimize bu şansı vermediler. İkinci şansı hak edecek birisi varsa o da José Mourinho'dur." pic.twitter.com/qc8F8j7jsD — HT Spor (@HTSpor) December 25, 2024 "BİZE ŞANS VEREN FATİH TERİM'DİR" Fatih Hoca, Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük teknik direktörlerinden bir tanesi. Bize güvenen, inanan ve şans veren isim Fatih Terim'dir. Hepimizde hakkı, emeği olan bir hocadır, değerini her zaman koruyacak. Şahsına münhasır çok özel bir profildir.

📺 %100 Futbol Özel



🎙️ Emre Belözoğlu: "Bize güvenen, inanan ve şans veren isim Fatih Terim'dir." pic.twitter.com/Z0yRB4GZS1 — HT Spor (@HTSpor) December 25, 2024 "FATİH TERİM'LE DEVRE ARASINDA GÖZ GÖZE GELMEYECEKSİN" Fatih Terim bizim için çok değerlidir, ondan çok şeyler aldık. Galatasaray kültürünün gelişmesinde de emeği vardır. Bizim için çok değerlidir. Hocayla devre arası göz göze gelmeyeceksin, yoksa oyundan çıkarsın. Biz Umut'la (Bulut) çift santrfor oynuyoruz. O sırada çok gol kaçırıyoruz, soyunma odasında Umut'la birlikte göz göze gelmemek için sürekli ayakkabıları çözüp bağladık. Hoca en sonunda 'bağlayın artık şu ayakkabıları' dedi.

📺 %100 Futbol Özel



🎙️ Burak Yılmaz: "Fatih Terim bizim için çok değerlidir, ondan çok şeyler aldık. Galatasaray kültürünün gelişmesinde de emeği vardır. Hocayla devre arası göz göze gelmeyeceksin, yoksa oyundan çıkarsın." pic.twitter.com/TPdVSPg55N — HT Spor (@HTSpor) December 25, 2024 FATİH TERİM İTİRAFI: SEN AĞA MISIN? PAF takımda hakemle bir diyaloğumdan ötürü kırmızı kart gördüm. Çok iyi oyuncuydum ama A takıma çıkamıyordum bir türlü. Altyapı sorumlusu Salih Bulguroğlu vardı, 'seni kovacağım' dedi ve kulüpten gönderdiler. İki gün sonra bizi çağırdılar, Fatih Terim ile görüştük. Bana 'sen ağa mısın, herkese dikleniyorsun' dedi ve Galatasaray A Takımı'na aldı. 📺 %100 Futbol Özel



🎙️ Emre Belözoğlu: "16 yaşındayım altyapıda kırmızı kart gördüm. 'Seni kovacağız' diye tesisten gönderdiler. İki gün sonra bizi çağırdılar, Fatih Terim ile görüştük. Bana 'sen ağa mısın, herkese dikleniyorsun' dedi ve Galatasaray A Takımı'na aldı." pic.twitter.com/acV4cwXpdL — HT Spor (@HTSpor) December 25, 2024 "FATİH HOCA 'SCHALKE TAKIM DEĞİL Mİ?' DEDİ" Uçakta Braga'ya gidiyoruz, 4-4.5 saat. Maçı kazanmamız lazım, kazanırsak gruptan çıkıyoruz. Fatih Hoca yanıma oturdu 'Ne diyorsun?' dedi. 'Hiç merak etme' kazanacağız dedim. Golü attım, kazandık ve geri döndük. Kura çekiminde hocaya 'Schalke'yi çekeceğiz' dedim. İlk top bir çekildi Galatasaray, rakip bir geldi Schalke... Elimde eldivenler, antrenman atleti ben yukarı fırladım. Ünal Aysal, Ali Dürüst, Abdürrahim Albayrak ve hoca yemek yiyor. Hocam 'Schalke çıktı' dedim, hoca 'Eee nolmuş, Schalke takım değil mi?' dedi.

📺 %100 Futbol Özel



😂 Burak Yılmaz ile Fatih Terim'in Galatasaray anıları! 🦁 pic.twitter.com/YduOdq7yoI — HT Spor (@HTSpor) December 25, 2024 "OKAN BURUK ÇOK İYİ BİR İNSANDIR" Okan (Buruk) ağabey de çok espritüel, pozitif bir insandır. Bize göre duygularını daha kontrol eden biridir. Okan Buruk, her şeyden önce çok iyi bir insandır. Futbolculuğunda da agresif bir oyuncuydu ama iyi insandır. 📺 %100 Futbol Özel



🎙️ Emre Belözoğlu: "Okan Buruk, her şeyden önce çok iyi bir insandır." pic.twitter.com/x9eXnQm6Av — HT Spor (@HTSpor) December 25, 2024 "AYKUT KOCAMAN'A ÖZEL BİR SEVGİM VAR" Aykut Kocaman'ı çok severim. Benim için çok değerli, özel bir sevgim var. Süper Lig'i en iyi analiz eden teknik direktör Aykut Kocaman olabilir. Aykut hoca için söyleyebileceklerim arasında tek eleştirel şey, oyunu kuralına göre oynamayan tek teknik adam olabilir. O da asaletindendir.

📺 %100 Futbol Özel



🎙️ Emre Belözoğlu: Aykut Kocaman'ı çok severim. Benim için çok değerli, özel bir sevgim var. Süper Lig'i en iyi analiz eden isim Aykut Kocaman'dır. pic.twitter.com/eeZ5VXLSAl — HT Spor (@HTSpor) December 25, 2024 "BEŞİKTAŞ'TA YENİ BAŞKAN DOĞRU PROJELERLE GELMELİ" Antrenör politikasından çok öncelikle başkanın hayal satmadan, gerçekçi projelerle taraftarların karşısına çıkmalı. Beşiktaş tarihinin en yüksek transferlerini yaptı, Muçi ve Musrati... 25 milyon Euro verdiler, oyuncular bunun performansını veremedi. O zamanki başkanın tamamen günlük transferler yaptığını düşünüyorum. Rafa Silva'nın imzası 40-45 milyon Euro'luk imza, şu an için Beşiktaş bunları kaldırabilecek bir takım değil. Yeni gelen başkanın hayal satmadan gerçekçi olması lazım.

📺 %100 Futbol Özel



🎙️ Burak Yılmaz: Beşiktaş'ta yeni başkan doğru projelerle gelmeli. pic.twitter.com/N3X9eHKVW7 — HT Spor (@HTSpor) December 25, 2024