Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eski eşini 13 yerinden bıçaklayan firari eski koca tutuklandı - Güncel haberler

        Eski eşini 13 yerinden bıçaklayan firari eski koca tutuklandı

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bugün dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Aksaray'da eski eşi Azra Şengül Şen'i 13 yerinden bıçaklayıp yaşam savaşı vermesine sebep olan cani koca Gürsel Gökkaya tutuklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 21:19 Güncelleme: 25.12.2024 - 21:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski eşini 13 yerinden bıçaklamıştı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de bugün dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Aksaray’da eski eşi Azra Şengül Şen’i 13 yerinden bıçaklayıp yaşam savaşı vermesine sebep olan cani koca Gürsel Gökkaya tutuklandı.

        DİDEM ARSLAN YILMAZ’LA VAZGEÇME CANLI YAYININDA TUTUKLANMA ANLARI YAYINLANDI

        Canlı yayın devam ederken son dakika gelen haber sonrası Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibi olay yerinden canlı bağlantı yaptı. Eski eşini 13 yerinden bıçaklayıp hastanelik eden cani eş ters kelepçeli bir şekilde sevk edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #didem arslan yılmaz
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Birleşik Krallık Ordusundan tarihi buluş
        Birleşik Krallık Ordusundan tarihi buluş
        "En güzel dönemi G.Saray'da yaşadım!"
        "En güzel dönemi G.Saray'da yaşadım!"
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret tepkisi
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret tepkisi
        Zelenskiy'den ağır sözler
        Zelenskiy'den ağır sözler
        "Kaçan şampiyonluğu kolay unutmam!"
        "Kaçan şampiyonluğu kolay unutmam!"
        2 kişiyi öldüren 4 kardeş samanlıkta yakalandı
        2 kişiyi öldüren 4 kardeş samanlıkta yakalandı
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        2025 hisse çeşitlendirme yılı olacak
        2025 hisse çeşitlendirme yılı olacak
        İsmail'e Portekiz'den dev talip!
        İsmail'e Portekiz'den dev talip!
        Pestisit en çok onları vuruyor
        Pestisit en çok onları vuruyor
        25 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        25 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        MASAK'tan 'nakit belgelendirme' yalanlaması
        MASAK'tan 'nakit belgelendirme' yalanlaması
        Türkiye Somali’de “Uzay Üssü” kuracak!
        Türkiye Somali’de “Uzay Üssü” kuracak!
        2024'ün son faiz kararı ne olur?
        2024'ün son faiz kararı ne olur?
        Kırmızı ete yılbaşında zam gelecek mi?
        Kırmızı ete yılbaşında zam gelecek mi?
        Balıkesir'deki patlamada 10 kişi gözaltına alındı
        Balıkesir'deki patlamada 10 kişi gözaltına alındı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        2024'ün kayıpları
        2024'ün kayıpları
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Habertürk Anasayfa