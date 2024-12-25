Zelenskiy'den ağır sözler

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Avrupa Birliği üyesi bazı ülkelerle arasındaki gerilim yükseliyor. Geçtiğimiz haftalarda Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı Putin ile telefonda görüştüğü için sert eleştiren Zelenskiy bu hafta Slovakya Başbakanı Robert Fico için de ağır sözler kullandı.

Volodimir Zelenskiy, Orban için "Umalım da Moskova'da Esad'ı aramasın" demişti. Viktor Orban ise karşılık olarak herhangi bir art niyeti olmadığını ve barış görüşmelerine katkı sunmak için Putin ile görüştüğünü ifade etmişti.

REKLAM advertisement1

Zelenskiy benzer bir eleştiriyi Moskova'da Vladimir Putin ile görüşen Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yöneltti. Zelenskiy "Fico Slovakyalılar için değil para için savaşıyor, Putin ile yaptığı anlaşmada kişisel çıkarını gözetiyor. Fico Moskova'da Avrupa Birliğinde bulunduğundan daha kârlı bir şey bulmuş" dedi. REKLAM There have been many questions from journalists today about Fico’s trip to Moscow. In fact, after our conversation in Brussels in the presence of all European leaders, nothing surprises anymore.



We are fighting for our lives, Fico is fighting for money, and it’s unlikely that… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 23, 2024 Fico ise daha önce Putin ile görüşmesinin Zelenskiy'e bir karşılık olarak düzenlendiğini belirtmiş ve Slovakya'ya gaz geçişinin sağlanması gerektiğini ifade etmişti.

Fico, Zelenskiy'i Slovakya'ya ulaşması gereken gaz hattını engellemekle suçluyor.