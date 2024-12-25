Fatih Terim için sürpriz transfer iddiası!
A Milli Futbol Takımı'nın ve Galatasaray'ın efsane teknik direktörleri arasında yer alan Fatih Terim'in, Suudi Arabistan temsilcisiyle prensipte anlaştığı ve bugün İstanbul'dan ayrılacağı iddia edildi.
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Panathinaikos'un ardından takım çalıştırmayan teknik direktör Fatih Terim, teknik direktörlüğe geri dönebilir.
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Suudi Arabistan basınına göre Al Shabab, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirmek için resmi teklifte bulundu.
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Habere göre Suudi Arabistan temsilcisi, Fatih Terim'le görüştü ve prensipte anlaştığı belirtildi. Deneyimli çalıştırıcının bugün İstanbul'dan ayrılması bekleniyor.
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VITOR PEREIRA'NIN ESKİ TAKIMI
Bilindiği üzere, Al-Shabab FC teknik direktörü Vitor Pereira, İngiliz kulübü Wolverhampton ile anlaşmaya varmıştı.
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Suudi ekibini şu an yardımcı antrenör Luis Miguel çalıştırıyor. Al-Shabab FC, Suudi Arabistan Ligi'nde topladığı 23 puanla 6. sırada yer alıyor.
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FATİH TERİM'İN KARİYERİ
Türk futbol tarihine adını yazdıran Fatih Terim kariyerinde Ankaragücü, Galatasaray, Fiorentina, Milan ve A Milli Takımı'nı çalıştırdı.
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