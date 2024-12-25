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        Haberler Dünya Netanyahu: Husiler de aynısını öğrenecek | Dış Haberler

        Husiler İsrail'in endüstri tesislerini hedef aldı

        Husiler, dün gece İsrail'e yönelik balistik füze saldırısı düzenledikten sonra bu akşam da Tel Aviv'e ve Aşkelon'a insansız hava araçlarıyla saldırdı. Husilerin Sözcüsü Yahya Seri tarafından yapılan açıklamada Aşkelon'daki endüstri sahasına saldırı düzenlendiği ve başarıyla sonuçlandığını açıkladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Husilere büyük bir saldırı hazırlığında olduklarını belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 23:00 Güncelleme: 25.12.2024 - 23:00
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        Husilerden İsrail'e saldırı
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        Husilerin Sözcüsü Yahya Seri, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e ve Aşkelon kentine yapılan saldırılara ilişkin açıklamada bulundu. Yahya Seri, iki kente düzenlenen operasyonun da başarılı olduğunu bildirirken Aşkelon kentine yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

        Yahya Seri, saldırılardan insansız hava araçlarının kullanıldığını belirtirken Aşkelon'a yapılan saldırıda endüstri tesisleri hedef alındı.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise "Hizbullah, Hamas ve Esad Rejimi neyi öğrendiyse Husiler de onu öğrenecek." diyerek Husilere yönelik büyük saldırı olacağına dair söylemlerini sürdürdü.

        İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da geçtiğimiz günler de "Gazze'ye ve Lübnan'a ne olduysa aynısı Yemen'in başkenti Sana'ya olacak" diyerek Husileri tehdit etmişti.

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