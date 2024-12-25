Husilerin Sözcüsü Yahya Seri, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e ve Aşkelon kentine yapılan saldırılara ilişkin açıklamada bulundu. Yahya Seri, iki kente düzenlenen operasyonun da başarılı olduğunu bildirirken Aşkelon kentine yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

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Yahya Seri, saldırılardan insansız hava araçlarının kullanıldığını belirtirken Aşkelon'a yapılan saldırıda endüstri tesisleri hedef alındı.

#معركة_الفتح_الموعود_والجهاد_المقدس pic.twitter.com/56a3oJOQ4s — العميد يحيى سريع (@army21ye) December 25, 2024 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise "Hizbullah, Hamas ve Esad Rejimi neyi öğrendiyse Husiler de onu öğrenecek." diyerek Husilere yönelik büyük saldırı olacağına dair söylemlerini sürdürdü. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da geçtiğimiz günler de "Gazze'ye ve Lübnan'a ne olduysa aynısı Yemen'in başkenti Sana'ya olacak" diyerek Husileri tehdit etmişti.