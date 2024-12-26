Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor

Diyarbakır'da 21 Ağustos’ta kaybolan, arama çalışmalarının 19’uncu gününde dere yatağında, çuvalda, üzeri taşlarla örtülü cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile cesedi taşıdığı tespit edilen komşuları Nevzat Bahtiyar, ikinci kez hakim karşısına çıkıyor. Karar çıkması beklenen, 1'i tutuklu 3 kişinin tanık olarak dinleneceği duruşma öncesi mahkeme salonu ve adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Sanıklar sabah saatlerinde adliyeye getirildi.

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Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üstü 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklanan 12 kişiden 4'ü hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında, HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre olay anında aynı evde oldukları tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Davanın ilk duruşması, 7 Kasım'da görüldü. 3 gün süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, ara kararını açıklayarak, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 26 Aralık'a erteledi.

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BARİYERLERLE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti davasının duruşması öncesi mahkeme salonu ve adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Polis ekipleri, adliye çevresine bariyerler yerleştirdi. Duruşma boyunca alana giriş-çıkışlar, polis kontrolünde olacak. Alana girmek isteyenler, üzerleri aranarak alınacak.

SANIKLAR ADLİYEYE GETİRİLDİ

Diyarbakırda 8 yaşındaki Narin Güranın öldürülmesine ilişkin bugün görülecek davanın ikinci duruşması kapsamında tutuklu sanıklar cezaevinden çıkarılarak Diyarbakır Adliyesine götürüldü.

İKİNCİ DURUŞMA BAŞLADI

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetine ilişkin görülen davanın ikinci duruşması başladı. Baba Arif Güran, duruşmaya katılmak üzere adliyeye geldi.

TBMM İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU BAŞKANI DURUŞMADA

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, beraberindeki heyet ile Narin Güran cinayeti davasının ikinci duruşmasına katıldı. Heyet, kendileri için ayrılan bölümde oturdu. AK Parti Adıyaman Milletvekilli Mustafa Alkayış, Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da duruşmaya katıldı. Tutuklu bulundukları cezaevlerinden getirilen Nevzat Bahtiyar, amca Salim Güran, ağabey Enes Güran ve anne Yüksel Güran ile avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu.

TANIKLAR İFADE VERİRKEN AĞLADI

Duruşmada, ilk olarak Salim Güran'ın işçisi 15 yaşındaki Ramazan Atasoy, ardından da çoban Ahmet Akgün tanık olarak ifade verdi. Ramazan Atasoy çelişkili ifade verirken, iki tanık da kürsü de ağladı.

Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy, pedagog eşliğinde çelişkili ifadeler verdi. "Salim, senin yüzünden başımıza bunlar geldi, üstü ıslaktı, değiştirmişti" sözleri hatırlatılan Ramazan Atasoy, "Ben ifademi okumadım, sadece imza attım" dedi. Bekleme odasında ağlaması sorulan Atasoy "Bilmiyorum" derken, ifadesinde söylediği saatler çelişti.

Daha sonra tanık kürsüsüne gelen Ahmet Akgün'e "aile meclisi" olarak belirtilen görüntüler izletildi. Görüntülerde kendisinin de yer aldığını söyleyen Akgün, olay günü Narin'i görmediğini ifade etti. Mahkeme Başkanı'nın "Arka tarafta ne oldu" sorusu üzerine, "O şahıs bana vurdu, sonra da saat hediye ettiler" demesinin ardından ağlamaya başladı.

Savcı telefonundan Ahmet Akgün'e bir fotoğraf göstererek, ne zaman çekildiğini sordu, ancak Ahmet Akgün ne zaman çekildiğini bilmediğini söyledi. Savcının aile meclisi toplantısını sorması üzerine tekrar ağlamaya başlayan Ahmet Akgün, "Sen Enes’i gördün' diyorlar, ben Enes’i nerede göreceğim?" diye konuştu. Mahkeme Başkanı'nın "Şerefsizin şerefsizi Enes" dediklerini sorması üzerine Ahmet Akgün "Ben görmedim, çoban adamım, kimseye zararım yok" dedi.

NARİN’İN ÖLDÜRÜLME NEDENİNİN BELİRLENEMEMESİNE SEBEBİYET VERECEK İRADE ORTAYA KOYMUŞLAR Savcı, esas hakkındaki mütalaasında sanıklar, Narin’in amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile cesedi taşıyan Nevzat Bahtiyar ile ilgili 'İştiraken kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Mütalaada dosya içeriğinde soruşturma ve kovuşturma boyunca bulunan ve sunulan tüm kamera görüntüleri, ifade tutanakları, Adli Tıp raporları, olay yeri inceleme raporları, HTS kayıtları, HTS daraltılmış baz analiz raporu ve bu yönde desteklenen bilirkişi raporu, kriminal raporlar, ulusal kriminal büro raporu, görüşme kayıtları, cep telefonları üzerinde yapılan inceleme neticesinde elde edilen veriler, kolluk tutanakları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, olay günü sanıklar Enes Güran’ın, Salim Güran’ın, Yüksel Güran’ın ve Nevzat Bahtiyar’ın olay saatinde Arif Güran’ın evi ve civarında bulundukları hususunun daraltılmış baz analiz raporu ve bilirkişi raporuyla tespit edildiğini belirtilerek, “Ayrıca 28/11/2024 tarihli ulusal kriminal büronun raporu ile de desteklenen ahır-ev bölgesinde olay saatinde gerçek-canlı hareketleri mevcut olup Narin Güran’ın da ahır-ev bölgesine ulaştığının belirlendiği bu bağlamda sanıkların olayın sonuna kadar zaman ve mekan birlikteliği içerisinde oldukları ve bu eyleme taraftar olmadıklarını gösterecek şekilde engelleyici bir irade ortaya koymadıkları gibi fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket ederek bildikleri gerçeği açıklamamak suretiyle Narin Güran’ın öldürülme saikinin kesin bir şekilde belirlenememesine sebebiyet vererek iştirak iradelerini ortaya koydukları, kasten öldürme suçunun işlenmesinde suçun icrasını kolaylaştırma iradeleri yanında suçun işlenmesi sonrasındaki tutumları da göz önüne alındığında Narin Güran’ı boğmak suretiyle ölümüne sebebiyet verdikleri ve üzerlerine atılı suçu müşterek fail olarak işledikleri anlaşılmakla, yukarıda izah olunan nedenlerle üzerlerine atılı ‘İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçunu işleyen sanıklar Enes Güran ve Yüksel Güran’ın eylemine uyan Türk Ceza Kanunu 37/1 maddesi delaletiyle Türk Ceza Kanunu 82/1-d,e, 53/1 ve 63. sevk maddeleri uyarınca, sanıklar Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın eylemine uyan Türk Ceza Kanunu 37/1 maddesi delaletiyle Türk Ceza Kanunu 82/1-e, 53/1 ve 63'üncü sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarına, alacakları ceza miktarı nazara alındığında hükümle birlikte sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, sanıkların gerçekleştirdikleri eylemin niteliği, olayın oluş biçimi, eylemden sonraki ve yargılama sürecindeki tutum ve davranışları dikkate alınarak haklarında TCK 62'nci maddesinin uygulanmasına yer olmadığına, mahkememiz nezdinde adli emanete kayıtlı materyallerin dosyada delil olarak saklanmasına, işlemiş oldukları suçun kasti suç olması nedeni ile haklarında hürriyeti bağlayıcı cezaya hükmolunması durumunda 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinin 1'inci fıkrası gereğince belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmalarına, sanıkların gözaltında ve tutuklulukta geçirdiği sürelerin 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 63'üncü maddesi gereğince cezalarından mahsubuna, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 325/1 maddesi gereğince tüm yargılama giderlerinin sanıklardan müteselsilen tahsiline karar verilmesi, kamu adına talep ve mütalaa olunur" denildi. REKLAM Mütalaada ayrıca 27 Kasım'da dava dosyasına sunulan ve Van Kriminal Şube Müdürlüğü'ne gönderilerek ilgili videoların ses iyileştirilmelerinin ve söz konusu konuşmaların Türkçe tercümesi yapılmak üzere rapor talep edilen Erhan Güran'ın evindeki kamera görüntüleriyle ilgili olarak da "Şahsın ikametindeki kamera görüntülerinde yer alan kişilerin eylemlerinin kasten yaralama, tehdit, suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçları yönünden suç ve suç unsuru teşkil ettiği değerlendirildiğinden Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmesi, kamu adına talep ve mütalaa olunur" ifadeleri kullanıldı. İKİNCİ DURUŞMADA 1'İ TUTUKLU 3 TANIK DİNLENECEK İkinci duruşma için alınan ek kararda, sanık avukatlarının celse arasındaki talepleri doğrultusunda 1'i tutuklu 3 kişinin tanık sıfatıyla dinlenilmesine karar verildi. Mahkeme tarafından verilen kararda, amca Erhan Güran ve çoban A.A.'nın (33) duruşmaya zorla getirilmesi, amca Salim Güran'ın işçisi tutuklu şüpheli 15 yaşındaki suça sürüklenen çocuk R.A.'nın ise cezaevinden celbi için karar verildi. Mahkeme dosyasına giren görüntülerde, amca Erhan Güran ile evinde yapılan toplantıda sorular sorup, daha sonra gönderdikleri çoban A.A.'nın görüntüleri ortaya çıkmıştı. Amca Salim Güran'ın işçisi R.A. ise ilk duruşmada 'Tanıklık yapmak istemiyorum' deyince, salondan çıkarılmıştı. AİLE TOPLANTISI GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasından 1 gün önce Erhan Güran’ın evinin önünde yapılan toplantıdaki Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı görüntü de Ulusal Kriminal Büro tarafından incelenerek, hazırlanan bilirkişi raporu da mahkemeye gönderildi. REKLAM Karar çıkması beklenen duruşma öncesi mahkeme salonu ve adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınacak. RTÜK BAŞKANI'NDAN DUYARLILIK MESAJI Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Narin kızımızın cinayet davasının yeni bir duruşması gerçekleştirilecek. Duruşma sırasında ve sonrasında medyamızdan sorumluluk ve duyarlılık bekliyoruz" dedi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kamuoyunun malumu olduğu üzere Narin kızımızın cinayet davasının yeni bir duruşması gerçekleştirilecek. Duruşma sırasında ve sonrasında medyamızdan sorumluluk ve duyarlılık bekliyoruz. İlk soruşturma aşamasında maalesef yayıncılık ilkelerini zorlayan medyamızı bu kez azami dikkatli olmaya ısrarla davet ediyorum. Amacımız gerçeklerin ortaya çıkmasıdır. Dosyaya giren gizlilik kapsamındaki delillerin ifşa edilmesi gibi sonucu akamete uğratacak tutumlardan kaçınılması şarttır. Yasamızda ve tüm yayıncılarımızın imza vererek onayladığı “görsel işitsel medya etik ilkeleri” sarihtir. Bu ilkelere riayet etmeyen sorumsuz yayıncılar hakkında gerekli yasal yaptırımlar uygulanacaktır. Önemle hatırlatır, ilkeli habercilerimize teşekkür eder, başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.