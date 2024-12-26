Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Azerbaycan: Uçak Rus sistemi tarafından düşürüldü | Dış Haberler

        Azerbaycan: Uçak Rus sistemi tarafından düşürüldü

        Azerbaycan'da soruşturma hakkında bilgi sahibi dört kaynağın Reuters'e verdiği bilgiye göre, Kazakistan'da düşen Azerbaycan Havayolları uçağı, Rus hava savunma sistemi tarafından düşürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 17:22 Güncelleme: 26.12.2024 - 18:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Azerbaycan: Uçak Rus sistemi tarafından düşürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Azerbaycan basını, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait yolcu uçağının Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı tespitinde bulunulduğunu bildirdi.

        Azerbaycan hükümetine yakın medya kaynaklarında, düşen yolcu uçağının Rus savunma sistemleri tarafından vurulduğuna ilişkin haberler yayınlandı.

        Anewz.tv sitesinde, ismi belirtilmeyen Azerbaycan hükümet kaynaklarına dayandırılan haberde, Aktau'da düşen uçağın Grozni kentine yaklaşırken Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi tarafından vurulduğu bildirildi.

        Kazakistan'daki uçak kazasında tartışma konusu olan konu!
        Haberi Görüntüle

        Haberde, söz konusu uçağın iletişim sisteminin Rus tarafının elektronik harp sistemlerini kullanması nedeniyle tamamen felç olduğu ve bir süre Rus hava sahasındaki radarlardan kaybolduğu belirtildi.

        REKLAM

        Uçağın Grozni, Mahaçkale ve Mineralniye Vodı havaalanlarına inişine izin verilmeyerek Aktau'ya yönlendirildiği belirtilen haberde bunun uçağın Hazar Denizi'ne düşmesi ve tanıkların kaybolması amacıyla yapılmış olabileceği öne sürüldü.

        Rus medyasında dolaşan alternatif versiyonların kamuoyunu yanıltmak için yapıldığı savunulan haberde, uçak daha düşmeden kabinde alınan videoların ve tanıkların patlama sesi duymalarına ilişkin ifadelerinin uçağın hava savunma sistemlerinin saldırısına maruz kaldığına işaret ettiği kaydedildi.

        Haberde, Azerbaycanlı yetkilinin "Azerbaycan için durum kesinlikle açıktır. Kimse bunun kasıtlı olarak yapıldığını iddia etmiyor. Ancak, gerçekleri göz önünde bulundurarak, Bakü, Rus tarafının Azerbaycan uçağının düşürülmesini itiraf etmesini ve sorumluların tümünün adalete teslim edilmesiyle sonuçlanacak tam bir soruşturma yürütmesini bekliyor." ifadelerine yer verildi.

        AZERBAYCAN UÇAĞININ KAZAKİSTAN'DA DÜŞMESİ

        Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü.

        AZAL, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcudan oluşan 67 kişinin bulunduğunu açıklamıştı.

        Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Azerbaycan: Uçak Rus sistemi tarafından düşürüldü
        Azerbaycan: Uçak Rus sistemi tarafından düşürüldü
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        26 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        26 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Telegraph: Esma Esad'ın yaşama şansı yarı yarıya
        Telegraph: Esma Esad'ın yaşama şansı yarı yarıya
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        Transferde öncelik Mikautadze!
        Transferde öncelik Mikautadze!
        Rıza Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
        Rıza Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        Dünyanın en büyük buz dağı bir ay içinde parçalanabilir
        Dünyanın en büyük buz dağı bir ay içinde parçalanabilir
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Fatih Terim, Al Shabab ile anlaştı!
        Fatih Terim, Al Shabab ile anlaştı!
        Linç kültürü insanları nasıl yok ediyor?
        Linç kültürü insanları nasıl yok ediyor?
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?
        İkinci el araç ticaretinde 2 düzenleme
        İkinci el araç ticaretinde 2 düzenleme
        52 kez ceza kesilen motosikletli, polisin burnunu kırdı!
        52 kez ceza kesilen motosikletli, polisin burnunu kırdı!
        Habertürk Anasayfa