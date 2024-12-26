Fransız uçaklarından Rus uçağına önleme

Fransa'ya ait Rafale savaş uçakları, Rusya'ya ait AN-26 askeri kargo uçağına Baltık Denizi üzerinde önleme yaptı. Önleme anına dair görüntüler NATO tarafından paylaşıldı. Görüntülerde Rus askeri kargo uçağının, Rafale savaş uçağı tarafından radara alındığı ve izlendiği anlara yer verildi.

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🇫🇷 Rafale fighters, operating from an Šiauliai 🇱🇹, scrambled on Christmas Day to intercept a 🇷🇺 AN-26 aircraft over the Baltic Sea between 🇱🇹🇱🇻



🇫🇷, 🇮🇹 and 🇳🇱 together on #NATO Air Policing mission to safeguard 24/7/365 the airspace across the Baltic region pic.twitter.com/w4g2gDuHiK — NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) December 26, 2024

NATO ile Rusya arasındaki gerilim özellikle Baltık Denizi çevresinde yoğunlaştı. Daha önce Hollando F-35'leri Rusya'ya ait savaş ve bombardıman uçaklarına önleme yapmış, konuyla ilgili açıklamalar Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans'tan gelmişti.

Our F-35s demonstrate vigilance against Russian threats on a daily basis.



Yesterday, together with Finland and Sweden, we intercepted Russian aircraft equipped with supersonic missiles over the Baltic Sea.



Maintaining security requires unwavering readiness. 🇳🇱🇫🇮🇸🇪 pic.twitter.com/BHtuQVyZLb — Ruben Brekelmans (@DefensieMin) December 18, 2024 Rusya tarafından konuyla ilgili bir açıklama gelmezken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz hafta Rusya'yı hata yapmaya zorluyorlar demişti.