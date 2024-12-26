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        Haberler Gündem Güncel 52 kez ceza kesilen motosikletli, denetimden kaçtı! Yakalanınca polisin burnunu kırdı! | Son dakika haberleri

        52 kez ceza kesilen motosikletli, denetimden kaçtı! Yakalanınca polisin burnunu kırdı!

        İstanbul Sancaktepe'de daha önce 52 kez ceza kesilen motosikletli, denetimden kaçtı. Kısa süre sonra yakalanan motosikletli, bu sırada bir polisin burnunu kırdı. Dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 12:37 Güncelleme: 26.12.2024 - 12:37
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        52 kez ceza kesilen motosikletli, polisin burnunu kırdı!
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        Sancaktepe'de kasksız motosiklet kullandığı için polis ekiplerinin yaptığı denetimden kaçan sürücünün, ailesiyle polise saldırdığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Daha önce 52 kez trafik cezası kesilen sürücü ve polise saldıran 3 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı. Olayda şüphelilerin polisin burnunu kırdığı öğrenildi.

        DUR İHTARINA UYMAYIP KAÇTI

        Olay, 24 Aralık Salı günü saat 12.30 sıralarında Meclis Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri caddede denetim yaptığı sırada motosikletle kasksız ilerleyen Eren G.’ye 'Dur' ihtarında bulundu. Uyarıları dikkate almayan sürücü kaçmaya başlayınca polis ekipleri peşine düştü. Dakikalarca süren kovalamaca sonucunda sürücü Eren G., bir sitenin girişinde motosikletten inerek yaya olarak kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.

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        POLİSE SALDIRIP BURNUNU KIRDILAR

        Polis ekipleri evraklarını istediği sırada sürücü Eren G.’nin olay yerine gelen babası Etem G., kardeşi Yunus Emre G. ve annesi Gülhan G. yumruklarla polise saldırdı. Bunun üzerine olay yerine takviye polis ekibi sevk edildi. Etkisiz hale getirilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyete götürülürken, sürücü Eren G.’nin kullandığı ve annesinin üzerine kayıtlı olan 4 motosikletle daha önce de polis denetiminden kaçtığı, ve şüpheliye Sancaktepe ve Çekmeköy'de 52 kez idari para cezası uygulandığı ortaya çıktı.

        ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

        Emniyette ifadeleri alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer yandan şüphelilerin polise saldırdığı anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde site girişinde Eren G. ve 3 şüphelinin polise saldırdığı anlar görülüyor. Takviye polis ekiplerinin sevk edildiği olay yerinde şüphelilerin gözaltına alındığı anlar da görüntülerde yer alıyor.

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