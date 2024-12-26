Fatih Terim, Al Shabab ile anlaştı: İşte sözleşme detayları! - Futbol Haberleri

Fatih Terim, Al Shabab ile anlaştı: İşte sözleşme detayları! - Futbol Haberleri

Panathinaikos'un ardından takım çalıştırmayan Fatih Terim, teknik direktörlüğe geri dönüyor.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab, teknik direktörlük görevi için Fatih Terim ile prensip anlaşmasına vardı.

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Deneyimli teknik adam, bugün Suudi Arabistan'a gidecek. Fatih Terim'in Al-Shabab kulübündeki yardımcılarının ise Levent Şahin ve Hamza Hamzaoğlu olacağı öğrenildi.

TERİM'DEN İLK AÇIKLAMA

TRT Spor'da konuşan Fatih Terim, "Konuştuğumuz kadarıyla Al Shabab'ta transfer yapmayacağız. En fazla 1 oyuncu olabilir. Ben gelmeden 1 kaleci transferi yapılmış." açıklamasını yaptı.

SÖZLEŞME ŞARTLARI 71 yaşındaki teknik adamın Al Shabab ile sözleşmesi 6 aylık olacak ancak sözleşmede 1 yıllık uzatma opsiyonu da yer alacak. REKLAM VITOR PEREIRA'NIN ESKİ TAKIMI Bilindiği üzere, Al-Shabab FC teknik direktörü Vitor Pereira, İngiliz kulübü Wolverhampton ile anlaşmaya varmıştı. Suudi ekibini şu an yardımcı antrenör Luis Miguel çalıştırıyor. Al-Shabab FC, Suudi Arabistan Ligi'nde topladığı 23 puanla 6. sırada yer alıyor.

FATİH TERİM'İN KARİYERİ Türk futbol tarihine adını yazdıran Fatih Terim kariyerinde Ankaragücü, Galatasaray, Fiorentina, Milan ve A Milli Takımı'nı çalıştırdı.