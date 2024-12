Okan Buruk tek tek açıkladı! Mourinho, şampiyonluk, transfer...

"HER ŞEY ÇOK İYİ GİDİYOR"

"Her şey çok iyi gidiyor. Abdullah Kavukçu ile çok eski arkadaşız. O yüzden bazen seyahatlara gidiyoruz, bazen normal seyahata gidince de transfer adı altında insanlar araştırıyor. Her gittiğiniz yerde, futbol dünyasında bir görüşme gerçekleştiriyorsunuz, görüşüyorsunuz. İtalya'ya gittiğinizde Interli, Milanlı yöneticilerle görüşüyorsunuz, Napolili yönetici varsa konuşuyorsun. İlişkiler çok önemli oluyor. Şu an için değil, bir sonraki sezon için de o takımlardan oyuncu alabiliyorsunuz, onlar sizden alabiliyor. Karşılıklı oturup konuşuyoruz. Bizim için önemli isimler, değerli isimler. Takım başarısı için çok çaba sarf ediyoruz. Galatasaray içinde böyle bir ekibin olması, hizmet etmesi, ellerinden geleni yapması bir teknik adam için çok iyi. Ben şöyle bir insanım, çalıştığım her yöneticiyle, başkanla empati yaparım, onlarla iş birliği içinde olmaya çalışırım. Biz doğru ve birlikte mesaj verdiğimizde takım da, dışarısı da elektriği, havayı net şekilde alıyor. Bu başarı için çok önemli bir etken."