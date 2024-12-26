En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
Ligin ikinci yarısında kadrosunu güçlendirerek, şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, gündeminde olan sarı-lacivertli futbolcu Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmak için ısrarını sürdürüyor.
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Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Suudi Arabistan basınında çıkan haberlere göre; Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Al-Nassr, sarı lacivertli golcü Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Öte yandan Suudi ekibinin, Faslı golcü için 32 milyon euroluk bütçe ayırdığı belirtiliyor.
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Sezon başında da İspanyol ekibi Sevilla'dan Faslı oyuncuyu transfer etmek isteyen Nassr, Fenerbahçe ile girdiği yarışta mutlu sona ulaşamamıştı.
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Fenerbahçe'nin ise devre arasında forvet bulmasının zor olacağını düşünerek bu ayrılığa çok sıcak bakmadığı aktarılıyor.
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Sarı-lacivertli yönetim transfer tok satıcıyı oynarken; teklifi 40 milyon euroya çıkarmayı hedefliyor.
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Faslı forvetin de Suudi Arabistan'dan iki kat daha fazla maaş kazanacağı öne sürüldü.
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İlk geldiği dönemde performansıyla beklentilerin altında kalan En-Nesyri, son haftalarda lige ayak uydurmaya başladı.
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SEZON KARNESİ
Fenerbahçe ile 24 maçta forma giyen yıldız golcü, 9 gol 3 asistlik performans sergiledi.
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