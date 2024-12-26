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        Haberler Spor Transfer En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular! - Futbol Haberleri

        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!

        Ligin ikinci yarısında kadrosunu güçlendirerek, şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, gündeminde olan sarı-lacivertli futbolcu Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmak için ısrarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2024 - 10:20 Güncelleme: 26.12.2024 - 10:20
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        • 1

          Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

        • 2

          Suudi Arabistan basınında çıkan haberlere göre; Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Al-Nassr, sarı lacivertli golcü Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        • 3

          Öte yandan Suudi ekibinin, Faslı golcü için 32 milyon euroluk bütçe ayırdığı belirtiliyor.

        • 4

          Sezon başında da İspanyol ekibi Sevilla'dan Faslı oyuncuyu transfer etmek isteyen Nassr, Fenerbahçe ile girdiği yarışta mutlu sona ulaşamamıştı.

        • 5

          Fenerbahçe'nin ise devre arasında forvet bulmasının zor olacağını düşünerek bu ayrılığa çok sıcak bakmadığı aktarılıyor.

        • 6

          Sarı-lacivertli yönetim transfer tok satıcıyı oynarken; teklifi 40 milyon euroya çıkarmayı hedefliyor.

        • 7

          Faslı forvetin de Suudi Arabistan'dan iki kat daha fazla maaş kazanacağı öne sürüldü.

        • 8

          İlk geldiği dönemde performansıyla beklentilerin altında kalan En-Nesyri, son haftalarda lige ayak uydurmaya başladı.

        • 9

          SEZON KARNESİ

          Fenerbahçe ile 24 maçta forma giyen yıldız golcü, 9 gol 3 asistlik performans sergiledi.

        • 10
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