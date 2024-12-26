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        Haberler Dünya İsrail'den Yemen'e saldırı | Dış Haberler

        İsrail Yemen'in liman kenti Hudeyde'ye hava saldırısı düzenledi

        İsrail ile Husiler arasındaki gerilim devam ederken İsrail Hava Kuvvetlerinden Yemen'e büyük bir hava saldırısı düzenlendi. İsrail, öğleden sonra düzenlediği hava saldırısında Yemen'in liman kenti olan Hudeyde'yi ve Sana Uluslararası Havaalanı'nı şiddetli şekilde vurdu. Saldırı anına ilişkin anlar görgü tanıkları tarafından kaydedildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2024 - 18:55 Güncelleme: 26.12.2024 - 22:07
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        İsrail'den Yemen'e saldırı
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        İsrail Yemen'in başkenti Sana'da bulunan uluslararası havaalanını da hedef aldı. Saldırıda pist ve kontrol kulesi vuruldu. O anlar görgü tanıkları tarafından görüntülendi.

        Husilere yönelik saldırılarının şiddetini artıracağını belirten İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu'nun açıklamalarının ardından Husiler, İsrail'in endüstri tesislerinin bulunduğu Aşkelon kentini insansız hava araçlarıyla vurmuş ve saldırı büyük bir yangına sebep olmuştu.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu "Hizbullah, Hamas ve Esad Rejimi neyi öğrendiyse Husiler de onu öğrenecek" diyerek Husileri tehdit etmiş ve büyük bir saldırının işaretlerini vermişti.

        İsrail Hava Kuvvetleri 26 Aralık öğle sonrasında Yemen'in liman kenti Hudeyde'ye şiddetli bir hava saldırısı düzenledi. Düzenlenen saldırıda özellikle depolarının ve elektrik santrallerinin hedef alındığı kaydedildi.

        İsrail’in devlet yayın kuruluşu “Kan 11”, saldırıların planlanmasında askeri istihbarat birimi AMAN ve İsrail Hava Kuvvetleri’nin kapsamlı bir hedef bankası oluşturduğunu belirtti. İsrailli yetkililer, “Husiler saldırılarını artırdıkça, İsrail’in tepkisi de daha şiddetli olacaktır” açıklamasını yaptı. İsrail Başbakanı Netanyahu ise "Yaptığımız saldırılarla İran ekseninin terör kolunu kıracağız. Husilerle ilgili daha yeni başlıyoruz" dedi

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        Bu saldırılar, Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi’nin televizyonda yaptığı bir konuşma ile aynı anda gerçekleşti. Yerel kaynaklar, saldırıların ardından hedef alınan bölgelerden yoğun dumanların yükseldiğini aktardı.

        Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Sana'da havalimanı ve diğer bazı altyapıları hedef aldığını belirtti.

        Husiler daha önce yaptıkları açıklamalarda hiçbir saldırının kendilerini caydıramayacağını ve İsrail'e yönelik saldırılarını sürdüreceklerini ifade etmişti. Husilerin Sözcüsü Yahya Seri ise "İsrail'le uzun bir savaşa hazırız" diyerek kararlılıklarını vurgulamıştı.

        İsrailin Yemendeki Uluslararası Sana Havalimanına saldırısından DSÖ ve BM heyeti de etkilendi

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun, Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolündeki Uluslararası Sana Havalimanı'na düzenlediği saldırıda, binecekleri uçağın mürettebatından bir kişinin yaralandığını buna karşın DSÖ ile Birleşmiş Milletler (BM) heyetlerinin güvende olduğunu bildirdi.

        Ghebreyesus, "Yaklaşık iki saat önce Sana'dan uçağa binmek üzereyken havalimanı saldırıya uğradı. Uçağımızın mürettebatından bir kişi yaralandı. Havaalanında en az 2 kişinin öldüğü bildirildi." ifadelerini kullandı.

        Hava trafik kontrol kulesi ile yakınında bulunan biniş bekleme salonu ve pistin hasar gördüğünü bildiren Ghebreyesus, şunları kaydetti:

        "Buradan ayrılmadan önce hasarın onarılmasını beklememiz gerekiyor. BM ile DSÖ'den meslektaşlarım ve ben güvendeyiz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz."

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