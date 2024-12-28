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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Peş peşe yağış uyarıları! Çığ tehlikesi ve kuvvetli rüzgara da dikkat çekildi | Son dakika haberleri

        Peş peşe yağış uyarıları! Çığ tehlikesi ve kuvvetli rüzgara da dikkat çekildi

        Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre bugün ülkemizin batısı ve doğusunda şiddetli sağanak ile kar yağışı bekleniyor. Çığ tehlikesi ile kuvvetli rüzgara da değinilen açıklamada, sıcaklıkların da 5 dereceye kadar düşeceği belirtildi. İşte bugün ülkemizde beklenen hava durumu..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2024 - 09:04 Güncelleme: 28.12.2024 - 09:04
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        Peş peşe yağış uyarıları! Çığ tehlikesi ve kuvvetli rüzgara da dikkat çekildi
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

        Buna göre Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir, Konya, Sivas, Zonguldak, Sinop, Tokat, Elazığ ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya, Rize, Artvin, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı, İzmir'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis de bekleniyor.

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        İstanbul

        Bulutlu

        Ankara

        Bulutlu

        İzmir

        Yağmurlu

        Antalya

        Yağmurlu 10°

        Trabzon

        Yağmurlu 11°

        Bursa

        Karla karışık yağmurlu

        Adana

        Kısmen Güneşli 16°

        Diyarbakır

        Yağmurlu

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 10°

        Ağrı

        Karlı

        SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

        Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimler ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı da tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT

        Yağışların Antalya, Rize, Artvin, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı, İzmir'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği de kaydedildi.

        Fotoğraf: DHA

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