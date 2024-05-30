İdeal evlilik yaşı diye bir şey var mı?

Grafik: Can Baytak

“Benimle ne zaman evlenirsin? 25’inde mi, 40’ında mı?” Avrupa İstatistik Ofisi de bu sorunun yanıtını merak ederek evlenme yaşlarını ülkelere göre tespit etmiş. Elbette her ilişkinin kendi dinamiğine bağlı olarak evlenme yaşı çiftten çifte değişse de ortalamalar bize bir şey anlatıyor. Avrupa ülkelerinde insanlar genellikle 25 ila 40 yaş arasında ilk evliliklerini yapıyor. Ancak ortalama yaş sadece bölgeler arasında değil, cinsiyetler arasında da değişiyor.

2022’de tutulan istatistiğe göre, Avrupa ülkelerinde kadınlar genelde erkeklerden daha genç yaşta evleniyor. Kadın ve erkeklerin ilk evlenme yaşı arasındaki en çarpıcı değişim, Romanya’da. Erkeklerde ortalama 31.2 yaş, kadınlarda ise 28 yaş evlenmek için ideal bulunuyor. Cinsiyetler arasındaki fark 3 yaştan fazla.

Çalışmada İspanya en ileri yaşta evlenenleri, Türkiye ise en genç yaşta evlenenleri barındıran Avrupa ülkeleri olarak yer alıyor. İspanya’da kadınlar ortalama 34.7 yaşında ilk evliliğini yaparken, Türkiye’de 25.6 yaşında evleniyorlar. İspanyol erkekleri ortalama 36.8 yaşında evlenmeyi tercih ederken, Türk erkekleri 28.3 yaşında evleniyor.