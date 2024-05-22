Ülkelere göre öpücük haritası: Hangi ülke nasıl öpüşüyor?

Selamlama şekilleri kültürler arasında çok farklılık gösteriyor. İlişkiye, yaşa ve cinsiyete bağlı olarak değişiyor. Pek çok Avrupa ülkesinde yakın akraba ve arkadaşları selamlarken öpücük veriliyor, ancak erkekler birbirlerini öpmüyor. Bazı ülkelerde iki, bazılarında ise dört öpücük konduruluyor yanağa... Yani başka ülkeler, başka öpücükler demek… Romantik, şehvetli, gizli, yasaklı öpüşmeler coğrafyaya göre değişiyor.

Dünyanın farklı bölgelerinden 168 kültür ile ilgili bir araştırmaya göre insan toplumlarının yarıdan azı dudaktan öpüşüyor. BBC’de yer verilen habere göre, ABD'nin Las Vegas kentindeki Nevada Üniversitesi'nde antropoloji profesörü William Jankowiak, dudaktan öpüşmelerin sadece yüzde 46'sının romantik amaçlı olduğunu tespit etmiş. Ebeveynlerin çocukları öpmesi veya selamlaşma yöntemi olarak kullanılan bu tür öpüşmeler araştırmaya dahil edilmemiş.



İnsanların öpme ihtiyacına ilişkin iki teori, doğuştan gelen bir özellik olarak bebekken dudak temasından hoşlanıyor olmamız fikrine dayanıyor.

Bir teoriye göre, dudak temasını meme emmeye benzetiyor olabiliriz ve bu refleks herkeste doğuştan var. Diğer bir görüşe göre ise anneler ve çocukları dudaktan öpüşme yoluyla yakın bağ kurarlar. Bu, ‘ağızdan besin aktarma’ya dayanan bir olgu.

MİLATTAN ÖNCE ÖPÜŞME

Koç Üniversitesi’nin Science dergisinde geçen yıl yayımlanan bir makaleden aktardığına göre, atalarımızın romantik ilişkilerde öpüştüğünü açıkça gösteren çok sayıda kil tablet bulunuyor. M.Ö. 1900-1595 yılları arasına tarihlenen bir tablette öpüşme tasvir edilirken; M.Ö. 1800 yıllarına tarihlenen iki tabletten birincisi, evli bir kadının beklenmedik bir öpücükle nasıl kendini kaybettiğini, diğeri ise bekar bir kadının tanıdığı bir erkeği bir daha asla öpmeyeceğine ant içmesini anlatıyor. Aradan binlerce yıl geçse dahi, bu insani duygularımızın pek değişmediğini söyleyebiliriz. Ama bulunduğumuz coğrafyaya göre farklı şekillerde yaşandığı bir gerçek.