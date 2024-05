Ülkelere göre öpücük haritası: Hangi ülke nasıl öpüşüyor?

JAPONYA'DA ÖN SEVİŞME OLARAK ÖPÜŞME

Christiane Amanpour’un Netflix için çektiği ‘Sex and Love Around the World’ adlı belgeselinden Japonya’da ikili ilişki kültürünün bizimkinden çok uzak olduğunu öğrenmiştik. Seyredenler hatırlar; birçok anne baba, sadece çocuk odaklı yaşıyor, aynı yatakta bile uyumayanlar var. Kadınların kocalarından gizli sevgilileri, duygusal yakınlık görmek için aldıkları erkek sevgili hizmeti veren barlar var. Kadınlar bu barlara sadece güzel sözler duymak için gidiyorlar. İkili ilişkilerde mesafenin korunması bir yana eş dostun, arkadaşların selamlaşırken de asla öpüşmemeleri, hatta tokalaşma kültürünün olmaması malumunuz.

Herkesin gözü önünde dudaktan öpüşme, Japonların yadırgadığı bir davranış. Japonlar için öpüşmek, ön sevişmenin bir parçası olarak görülüyor ve bu nedenle toplum içinde son derece uygunsuz olarak kabul ediliyor.