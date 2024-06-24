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        Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı!

        Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda giyeceği formalarını tanıttı. Sarı-lacivert çubuklu, beyaz ve lacivert renkte tasarlanan yeni formalar 2 bin 999 TL'den satışa sunuldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2024 - 16:23 Güncelleme: 24.06.2024 - 18:03
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          Fenerbahçe Futbol A Takımı'nın, 2024-2025 sezonunda giyeceği formalar özel animasyon filmiyle tanıtıldı.

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          Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, formaların PUMA tarafından "Bir DNA meselesi: Fenerbahçe'nin görkemli mazisine saygı duruşu" sloganını taşıyan özel bir animasyon filmiyle beğeniye sunulduğu belirtildi.

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          Açıklamada, animasyon filminde Galip Kulaksızoğlu, Zeki Rıza Sporel, Cihat Arman, Lefter Küçükandonyadis, Can Bartu, Cemil Turan, Rıdvan Dilmen, Aykut Kocaman, Oğuz Çetin, Toni Schumacher, Todor Veselinovic, Jay-Jay Okocha, Alex de Souza, Deivid de Souza, Semih Şentürk, Diego Lugano, Pierre van Hooijdonk, Stephen Appiah, Volkan Demirel, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci ve Jose Mourinho çizimlerine yer verildiğinin de altı çizildi.

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          Kulüp, iç sahada giyileceğini açıkladığı çubuklu formanın ensesinde "Yaşa Fenerbahçe" detayının olduğunu vurgularken, beyaz formanın ise deplasman maçlarında giyileceğini ifade etti.

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          Fenerbahçe'nin bu sezon giyeceği alternatif formanın ise lacivert renkte olacağı açıklandı.

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          Birinci forma

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          İkinci forma

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          Üçüncü forma

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          Sarı-Lacivertlilerin yeni sezon formaları 2 bin 999 TL'den satışa çıktı.

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