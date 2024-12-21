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        Haberler Dünya Husiler İsrail'i balistik füzeyle vurdu | Dış Haberler

        Husiler, Tel Aviv'i balistik füzeyle vurdu

        İsrail ile Husiler arasındaki tansiyon her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz günlerde balistik füzeyle Tel Aviv'de bir binayı vuran Husiler tekrardan İsrail'i hedef aldı. Hipersonik Filistin II füzesiyle gerçekleştirilen saldırıdan gelen görüntülere göre füze THAAD ve Demir Kubbe hava savunma sistemlerini aşarak Tel Aviv merkezine düştü. Görgü tanıkları tarafından kaydedilen görüntülerde füzelerin hızı dikkat çekti. İsrail Ordu Sözcüsü ise Husilerin uluslararası bir tehlikeye dönüştüğünü ifade ederek karşılık vereceklerini bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2024 - 18:04 Güncelleme: 21.12.2024 - 19:14
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        Husiler İsrail'i balistik füzeyle vurdu
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        İsrail ile Husiler arasında son 20 günde yoğunlaşan çatışma savaş noktasına gelmek üzere. Geçtiğimiz günlerde Tel Aviv'i hipersonik balistik füzeyle hedef alan Husiler 21 Aralık gecesinde Tel Aviv'i Filistin II hipersonik balistik füzeleriyle vurdu. Füzelerin isabet anı görüntülendi.

        Füzelerden en az biri Tel Aviv'in merkezine isabet ederken en az 16 yaralı olduğu bildirildi. Ancak yaralıların durumu hakkında detaylı açıklama gelmedi. İsrail basını ise hipersonik füze saldırısı sırasında bir İsrail vatandaşının kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini açıkladı.

        Yemen'den ateşlenen hipersonik füze, İsrail'e ait Demir Kubbe ile ABD yapımı THAAD balistik hava savunma sistemlerini atlattı. Kilometrelerce öteden ateşlenen füzelerin Kızıldeniz'de bulunan ABD gemilerini de atlatıp İsrail'e vardığı düşünülüyor. Füzelerin hızının yüksek oluşu hava savunma

        sistemlerini zaman zaman etkisiz kılabiliyor.

        Düzenlenen saldırı ile ilgili açıklama ise Husilerin Sözcüsü Yahya Seri'den geldi. Yahya Seri yaptığı açıklamada "İsrail'in Yafa'da bulunan askeri merkezine başarılı bir saldırı düzenledik ve hava savunma sistemleri tarafından engellenemedi." dedi.

        Yahya Seri açıklamasında Gazze'deki işgal ve abluka sona ermeden saldırılarının da son bulmayacağının altını çizdi.

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