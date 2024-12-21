Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 4 yaralı! - SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 4 yaralı!

        Diyarbakır'ın Sur ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 16:23 Güncelleme: 21.12.2024 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 4 yaralı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kırsal Alibardak Mahallesi Pirhüseyin mezrasındaki tarlada, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Veysi İ. (30), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma ekiplerinin mezrada aldığı güvenlik önlemi sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP yerli ve millilikten uzaklaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP yerli ve millilikten uzaklaşıyor
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu öldü, 4 sporcu yaralı
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu öldü, 4 sporcu yaralı
        Kız arkadaşının annesini öldürdü
        Kız arkadaşının annesini öldürdü
        Mimar Turgut Toydemir toprağa verildi
        Mimar Turgut Toydemir toprağa verildi
        Magdeburg saldırganı hakkında ne biliyoruz?
        Magdeburg saldırganı hakkında ne biliyoruz?
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        "Dybala son maçına çıkıyor"
        "Dybala son maçına çıkıyor"
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Nejat İşler'in zor anları
        Nejat İşler'in zor anları
        Dedesinin 40 yıl önce kullandığı Anadol'u satın aldı
        Dedesinin 40 yıl önce kullandığı Anadol'u satın aldı
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        "Special One'dan özel ikram!"
        "Special One'dan özel ikram!"
        "Kendime bayağı yükseldim"
        "Kendime bayağı yükseldim"
        Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i
        Ayrılık sorusuna sert cevap
        Ayrılık sorusuna sert cevap
        "Şöhreti hazmedemedi"
        "Şöhreti hazmedemedi"
        Esma Esad Londra'ya nasıl kaçacak?
        Esma Esad Londra'ya nasıl kaçacak?
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        Habertürk Anasayfa