Nihal Yalçın: Sektörde zorbalık yaşadım
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'da 'Efsun' karakterine hayat veren Nihal Yalçın, kadın oyunculara dayatılan güzellik ve estetik baskısına maruz kaldığını itiraf etti
Nihal Yalçın, SHOW TV’de ekrana gelen 'Pazar Sürprizi' programında Ömür Sabuncuoğlu’nun sorularını yanıtladı.
'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' dizisinin ilk sezonunu izlerken; "Keşke ben de bu işin içinde yer alsam" diye iç geçirirken kendisini dizinin bir oyuncusu olarak görmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Nihal Yalçın, "Demet (Evgar) okuldan arkadaşım. Zaten hep beraber çalışmayı istiyorduk" dedi.
Canlandırdığı 'Efsun' karakterinin zor bir kadın olduğunu söyleyen Nihal Yalçın, rol arkadaşlarından Mehmet Yılmaz Ak'a da övgüler yağdırdı; "Çok enteresan bir adam. Sanki hiçbir şey yapmıyor gibi ama çok şey yapıyor. Çok gıcık bir karakteri sevdirebilecek kadar başarılı oynuyor."
"SEKTÖRDE ZORBALIK YAŞADIM"
Kadın oyunculara dayatılan güzellik ve estetik baskısına maruz kaldığını söyleyen Nihal Yalçın; "Yalan Dünya'da oynarken ciddi bir zorbalık yaşadım. Çok can sıkıcı bir güzellik dayatmasına maruz kaldım. Burnunu yaptırsan başrol oynarsın dediler ama ben hep kendimi çok güzel buldum" dedi.
"İLİŞKİMİZİ RESMİYETE DÖKMEK GİBİ BİR DERDİMİZ YOK"
Uzun süredir kendisi gibi oyuncu olan Berker Güven ile yaşadığı birliktelik hakkında da konuşan Nihal Yalçın; "İlişkimizi resmiyete dökmek gibi bir derdimiz yok. Birimizin başına bir şey gelse resmen evli olmadığımız için birbirimize yardım edemeyiz belki ama iki insanın kendi kendilerine verdiği söz bana yeterli geliyor" ifadelerini kullandı.Nihal Yalçın ve sevgilisi Berker Güven
"BİRBİRİMİZE EVLENME TEKLİFİ ETTİK"
Berker Güven’in kendisine, kendisinin de Berker Güven’e evlenme teklif ettiğini dile getiren Nihal Yalçın, "Bu aramızdaki bir şaka" dedi.