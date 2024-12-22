Galatasaray, Kayserispor'a konuk olacak
Süper Lig tarihinin 15 maçlık en iyi başlangıcına imza atan Galatasaray, 17. haftada puan farkını 8'e çıkarma fırsatı yakaladı. Takipçisi Fenerbahçe'nin, Eyüpspor ile berabere kalmasıyla havaya giren sarı-kırmızılılar, Kayserispor'a konuk olacak. Aslan, 16.00'da oynanacak maçı kazanması halinde puan farkını 8'e çıkarıp, liderliğini sağlama alacak
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Bellona Kayserispor'a konuk olacak. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Galatasaray'ın kamp kadrosunda sezonu kapatan İcardi, cezalı Sallai, izin alan Kerem Demirbay, hasta olan Yusuf Demir ve teknik sebeple dışarıda kalan Ziyech bulunmuyor.
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Süper Lig'in geride kalan bölümünde 15 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 13 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 41 puanla haftaya zirvede girdi.
Bellona Kayserispor ise 3 galibiyet, altışar beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak, 15 puanla 16. sırada yer aldı.
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SON 19 MAÇTA YENİLMEDİ
Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 19 maçta yenilmedi. Son olarak 27 Ağustos tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys'a sahasında 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 19 maçta 14 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.
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DEPLASMANDA KAYBETMEDİ
Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de çıktığı tüm deplasman maçlarını kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de konuk olduğu Konyaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Antalyaspor, Sipay Bodrum FK ve Net Global Sivasspor'u mağlup etti ve deplasmanda puan kaybı yaşamadı. "Cimbom", bu sezon sadece sahasında Kasımpaşa ve ikas Eyüpspor'a puan kaybetti.
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MUHTEMEL 11
Muslera
- 6
Kaan Ayhan
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- 7
Davinson
- 8
Abdülkerim
- 9
Jakobs
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- 10
Torreira
- 11
Sara
- 12
Barış Alper
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- 13
Yunus
- 14
Mertens
- 15
Osimhen
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