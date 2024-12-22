Sabıkalı üst geçitte yine kaza!

Kaza, Yeşilköy Sahilyolu Rauf Orbay Caddesi'nde Florya istikametinde Ataköy Marmaray üst geçidinde meydana geldi.

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12 Mart 2024'te üst geçide çarpan TIR'ın dorsesi bir otomobilin üzerine devrilmiş, yaşanan kazada 4 kişi hayatını kaybetmişti.

FOTO: İHA

Daha sonra da defalarca kere kazaların yaşandığı üst geçide bu kez de üzerinde kamyonet yüklü TIR çarptı.

Kaza anı cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Sabıkalı üst geçitte yeni kaza! Haberi Görüntüle Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.