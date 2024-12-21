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        Haberler Gündem Antalya'da sağanak; göle dönen yollarda mahsur kaldılar

        Antalya'da sağanak! 236 vatandaş ekipler tarafından tahliye edildi

        Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yağış, tarihi Side Antik Kenti'ni de olumsuz etkiledi. Manavgat ve Serik ilçelerinde sağanak yağış sele neden oldu. AFAD ekipleri Manavgat'ta mahsur kalan 236 vatandaşı ekipler tahliye etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 19:25 Güncelleme: 21.12.2024 - 21:45
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        Antalya'da sağanak
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        Antalya'nın Manavgat ve Serik ilçelerinde sağanak yağış sele neden oldu, Manavgat'ta mahsur kalan 236 vatandaşı ekipler tahliye etti.

        ARAÇLARDA MAHSUR KALDILAR

        Manavgat ilçesinde saat 15.00 sıralarında şiddetini artıran yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. İlçede bazı cadde, sokaklar suyla doldu, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

        Side Mahallesi'nde göle dönen Kazım Karabekir Caddesi'nde araçlar mahsur kaldı. Araçlarından çıkamayanları ekipler, iş makinesiyle kurtardı. Antalya- Mersin arasındaki D400 kara yolunda ve Sarılar Mahallesi'nin köylerle bağlantısını sağlayan Dolbazlar yolunda yağmur sularının dolması nedeniyle trafik aksadı.

        Burada da araçlarında mahsur kalanlar da iş makinesiyle kurtarıldı. Bazı caddelerde suyun tahliyesi için iş makineleriyle çalışma başlatıldı. Sorgun Bulvarı'nda da esnaf, iş yerine giren suyu boşaltmak için çalışma yaptı. Bazı vatandaşlarsa rögar kapaklarının üzerine biriken atıkları temizledi.

        AFAD'DAN AÇIKLAMA

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalyanın Manavgat ilçesinde etkili olan şiddetli yağışta mahsur kalan 236 kişinin ekiplerin çalışması sonucunda güvenli alanlara tahliye edildiğini bildirdi.

        AFAD'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bugün yaşanan aşırı yağışlarda Manavgat ilçemize 2 saat içerisinde 106,6 kilogram yağış düşmüştür. Yağış nedeniyle, 112 Acil Çağrı Merkezine 420 ihbar gelmiş olup, ekiplerimiz müdahaleye devam etmektedir. Mahsur kalan 236 vatandaşımız, ekiplerimizin çalışması sonucunda sağlıklı şekilde güvenli alanlara tahliye edilmiştir. Yağışlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

        Manavgat'ta öğleden sonra başlayıp, 2 saat devam eden şiddetli yağışla birçok mahallede ev ve iş yerlerini su bastı. Sokak ve caddelerde oluşan su birikintileri sebebiyle araçlar ilerleyemedi.

        Çakal Deresi mevkisinde su birikmesi sebebiyle D400 yolu Antalya istikametinde ulaşıma kapandı. Yolda kalan araçlar trafik ekipleri tarafından Side'ye yönlendirildi.

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        'BÖYLE HİZMET OLMAZ'

        D400 yolu kenarında bulunan sulama kanalının taşması sebebiyle biriken su Sorgun Bulvarı'nda iş yerlerini sular altında bıraktı. Yaklaşık 3 ay önce UKOME kararı gereğince Sorgun Bulvarı'nda kontrolsüz kavşağın kapatılmasıyla Bahçelievler Mahallesi tarafına geçemeyen ve iş yerinin su altında kalmasına ilişkin, market sahibi Arife Aydemir, "Bu yapılan hizmet değil, böyle hizmet olmaz. Bu bize işkence. Ekmek teknem su altında kaldı. Burada hizmet diye kavşağı kapattılar. Su diğer tarafa geçemiyor. Yolun diğer tarafında hiçbir şey yok ama bizim bu tarafta su iş yerimize girdi" dedi.

        Bir başka market sahibi de "Aramadığımız yer kalmadı. İtfaiyeyi aradığımız zaman bize 'Manavgat göçtü' diyorlar" diye konuştu. Çok sayıda aracın mahsur kaldığı Sorgun Bulvarı'nda, bölge halkı biriken suyun akışını sağlamak için refüjü kırmaya çalıştı.

        ALANYA'DA YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

        Alanya ilçesinde ise aşırı yağış nedeniyle yollarda biriken su özellikle Konaklı ve Payallar mahallelerinde araç trafiğini durma noktasına getirdi. Çeşitli bölgelerde araçların su birikintisinde mahsur kaldığı görüldü. Sürücüler yol üzerindeki su birikintileri nedeniyle araçlarıyla kontrollü ilerlemek zorunda kaldı.

        Ayrıntılar gelecek...

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        #Manavgat sağanak
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        #Antalya
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