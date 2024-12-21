Beşiktaş: 1 - Alanyaspor: 1 | MAÇ SONUCU

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.

Beşiktaş'ta gol 7. dakikada Rafa Silva'dan gelirken Alanyaspor'un golünü ise 5. dakikada Lima kaydetti.

Süper Lig'de bir sonraki hafta Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Alanyaspor ise evinde Konyaspor'u ağırlayacak.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş ligdeki puanını 26'ya yükseltti. Alanyaspor ise puanını 18'e yükseltti.

Siyah beyazlı takımda Salih Uçan, sakatlığı sebebiyle ikinci yarıda oyuna devam edemedi. İkinci yarıda Salih'in yerine Cher Ndour oyuna dahil oldu.

Siyah-beyazlı ekipte teknik sorumlu Serdar Topraktepe, sergilediği performansla büyük eleştiri toplayan Masuaku'yu yedeğe çekti ve Alanyaspor karşısında sol bekte Bakhtiyor Zaynutdinov'u ilk 11'de tercih etti. Kazak oyuncu, Adana Demirspor maçının ikinci yarısında da oyuna girmişti.

MUÇİ 6 MAÇIN ARDINDAN 11'E DÖNDÜ

Siyah-beyazlıların Arnavut oyuncusu Ernest Muçi, 6 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir ile oynanan müsabakada ilk 11'de görev yapan Muçi, tüm kulvarlardaki son 6 maçın 3'ünde sakatlığı nedeniyle görev yapamadı. Ernest Muçi, diğer 3 mücadelede ise sonradan oyuna dahil oldu.

İYİLEŞEN UDOKHAI 4 MAÇ ARANIN ARDINDAN 11'DE OYNADI

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Felix Uduokhai, 4 maç sonra formasına kavuştu.

REKLAM

İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile 28 Kasım'da yapılan mücadelede sakatlanan 27 yaşındaki stoper, ligde 3, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 1 karşılaşmada görev yapamamıştı.

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte 4 futbolcu, Alanyaspor karşısında kadroda yer almadı.

Milot Rashica'nın yanı sıra kart cezalısı Tayyip Talha ve tedavileri devam eden Gabriel Paulista ile Ciro Immobile, müsabakanın kadrosuna dahil edilmedi.