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        Haberler Dünya Putin: Rus Dünyasına savaş açıldı | Dış Haberler

        Vladimir Putin, Rus Dünyasına savaş açıldığı konusundaki görüşlere katıldığını ifade etti

        Vladimir Putin, Rusya Devlet Duması Üyesi Sergey Mironov tarafından dile getirilen Rus Dünyasına savaş açıldığı görüşüne katıldığını ifade etti. Mironov ayrıca, Rusya'da doğum oranlarının çok düşük olduğunu ve bunun Rus ulusu açısından büyük tehlike oluştuğunu iddia ederken Putin bu tespitin de doğru olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2024 - 19:10 Güncelleme: 21.12.2024 - 19:10
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        Putin: Rus Dünyasına savaş açıldı
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        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Dünyasına savaş ilan edildiğine dair görüşlere katıldığını bildirdi. Putin "Politikacılar Rus Dünyasına bir savaş ilan edildiğinden bahsediyor, buna katılıyorum" dedi.

        Bu yorumu en çok dile getirenlerin başında ise Rusya Devlet Duması Üyesi Sergey Mironov geliyor. Mironov'a göre doğum oranı oranının 1.6 olduğunu ve bu oranın 2'nin üzerine çıkarılması gerektiğine dikkat çekti. Mironov, Sovyetler Birliği Dönemi'nde aile başına iki çocuk hedefinin tutturulduğunu ancak bunun daha çok Rusya dışındaki federasyonlar sayesinde olduğunu dile getirdi. Putin, Mironov'un bu yorumuna da katıldığını dile getirdi.

        UKRAYNA'NIN KAZAN'A DÜZENLEDİĞİ SALDIRI

        Ukrayna'ya ait insansız hava araçları 21 Aralık sabah saatlerinde bütün hava savunma sistemlerini aşarak Tataristan'ın başkenti Kazan'daki bir gökdeleni vurdu. Rusya ise dün gece Ukrayna'nın farklı bölgelerine füze ve insansız hava araçları ile saldırı düzenledi.

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