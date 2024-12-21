J. Mearsheimer: Donald Trump savaşı bitiremez

47. ABD Başkanı Donald Trump seçim süreci boyunca savaşları bitireceğine dair söylemlerde bulunarak dünya kamuoyunda bir umut yaratmıştı. Ancak Donald Trump Time Dergisi'ne verdiği röportajda İran ile savaşma ihtimallerinin olduğunu söyleyerek herkesi şaşırttı. Bununla beraber Trump, Ukrayna Savaşı'nı bitirmenin Gazze'deki savaşı bitirmekten daha zor olduğunu söyleyerek barışa dair umutları azaltmaya başladı.

REKLAM advertisement1 Financial Times'ın haberi de bu söylemleri güçlendirdi. Financial Times'ın haberine göre Donald Trump'ın danışmanı olan 3 yetkili, Trump'ın Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatını durdurmayacağı veya azaltmayacağını söyledi. Donald Trump'ın ayrıca bütün NATO ülkelerinin gayrisafi milli hasılalarının %5'ini savunmaya ayırmasını isteyeceği ifade edildi. NATO ülkeleri hâlihazırda gayrisafi milli hasılalarının %2-3'ünü savunmaya ayırıyor. Bu savunma harcamalarının ikiye katlanması demek ki birçok ülke için önemli bir oran.

REKLAM Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise geçtiğimiz günlerde Brüksel'de toplanan Avrupa Konseyi toplantısının ardından verdiği demeçte "Sadece ateşkesten bahsedilmesini doğru bulmuyorum. Diyelim ki ateşkes oldu ve 5 ay sonra Putin vazgeçti. O zaman ne yapacağız? Gerçekçi bir barış için sahada güçlü olmak zorundayız." diyerek ateşkes sözünün fazla iyimser olduğunu ifade etti.

Antony Blinken ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamda "Biz Ukrayna'ya yardım paketlerini artırarak Donald Trump yönetimine de daha güçlü bir pozisyon bırakmış olacağız." diyerek Rusya ile savaşın süreceğine dair tahminini dile getirdi. Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ise "Bu savaş ne kadar sürerse biz de o zamana kadar Ukrayna'nın yanında olacağız. Birleşik Krallık Ukrayna'ya yapılan

yardımların bir koordinatörü pozisyonunda ve bu misyonunu sürdürecek" dedi. JOHN MEARSHEİMER: TRUMP SAVAŞLARI BİTİREMEZ Dünyaca ünlü uluslararası ilişkiler uzmanı John Mearsheimer, 'Thinkers Forum' isimli Youtube kanalında yayınlanan röportajında, Ukrayna Savaşı ve Donald ile ilgili yorumlarda bulundu. Mearsheimer, Donald Trump'ın Ukrayna Savaşı'nı bitirmesinin imkansız olduğunu iddia etti. Mearsheimer'a göre hiçbir ABD Başkanının Rusya'nın koşullarını kabul etmesi mümkün değil. Mearsheimer "Rusya, Ukrayna'nın hiçbir şekilde NATO'ya alınmamasını ve silahsızlandırılmasını istiyor. Bu bir kere kabul edilebilir bir şey değil." dedi.

Diğer yandan Mearsheimer "Rusya Donetsk, Zaporijya, Luhansk ve Herson'un ilhâkının kabulünü istiyor ki bu da kabulü çok zor bir koşul." diyerek barışın şu anlık mümkün görünmediğini belirtti. Mearsheimer realist uluslararası ilişkiler kuramına göre ABD'nin Rusya ile olan çatışmadan kaçamayacağını ve taviz veremeyeceğini düşünüyor.