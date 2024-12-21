Arnavutluk TikTok'u yasakladı

Arnavutluk hükümetinin, Çinli sosyal paylaşım platformu TikTok’u en az 1 yıl yasaklama kararı aldığı belirtildi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, yerel basına yaptığı açıklamada, ülkede bir süredir üzerinde tartışılan "TikTok yasaklanması çalışması" hakkında karar aldıklarını ifade etti.

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Rama, karar kapsamında TikTok’un ülkede 2025 itibarıyla en az 1 yıllığına yasaklanacağını belirtti.

Bu arada söz konusu kararın ülkede 18 Kasım’da, 14 yaşındaki bir çocuğun akranı tarafından öldürülmesi sonrasında alınması dikkati çekti. Olay Arnavutluk’un başkenti Tiran’daki Fan Noli İlkokulunda 14 yaşındaki öğrenci Martin Cani, 18 Kasım’da bir başka öğrencinin bıçaklı saldırısında hayatını kaybetmişti. REKLAM Öğrenciler arasındaki tartışmanın sosyal medyadan başladığı ileri sürülmüştü.

Rama olay sonrası yaptığı ilk açıklamada, TikTok ve Snapchat'i yasaklamayı tartıştıklarını kaydetmişti. TİKTOK'U YASAKLAYAN ÜLKELER ABD ile birlikte Hindistan TikTok'u yasaklayan ülkelerin başında geliyor. Diğer yandan birçok Asya ülkesi de TikTok'u yasaklamış bulunuyor. Pakistan, Endonezya ve Bangladeş'te TikTok yasaklanmış bulunuyor. ABD'de ise TikTok yasak kararını durdurmak için federal mahkemeye başvurdu ancak olumlu sonuç alamadı. TikTok kararı bir üst karar merci olarak istinafa yani ABD'deki Yüksek Mahkemeye taşıdı.

TikTok'un yasaklanması konusu ilk olarak Donald Trump'ın ilk döneminde gündeme gelmiş ancak herhangi bir karar alınmamıştı. Ancak ABD Başkanı Joe Biden 2021 yılında imzaladığı bir icra metni ile TikTok'u yasakladı. TikTok, ABD'li TikTok kullanıcılarının haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle başvurduğu Yüksek Mahkemeden karar bekliyor. TikTok, Biden Yönetiminin kararının yönetimin düşünce özgürlüğüne aykırı olduğunu düşünüyor.