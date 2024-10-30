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        Haberler Gündem İstanbul Sabıkalı üst geçitte yeni kaza! | Son dakika haberleri

        Bakırköy'de bulunan sabıkalı üst geçitte bu kez kaza yapan TIR dorsesinden ayrıldı

        İstanbul Bakırköy'de daha önce de kaza yaşanan Ataköy Marmaray üst geçidinde yine kaza meydana geldi. TIR'ın dorsesi, üst geçide sıkıştı. Aynı yerde üst üste kazalar olması sosyal medyada tepkilere yol açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 20:05 Güncelleme: 30.10.2024 - 20:07
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        Sabıkalı üst geçitte yeni kaza!
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        İstanbul'un ilçesi Bakırköy'de 12 Mart'ta TIR'ın dorsesinin otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetmişti.

        Bugün aynı noktada üst geçide çarpan TIR, dorsesinden ayrıldı. Kaza nedeniyle Florya istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken TIR ekipler tarafından kaldırıldı.

        4 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

        Kaza, Yeşilköy Sahilyolu Rauf Orbay Caddesi'nde Florya istikametinde Ataköy Marmaray üst geçidinde saat 10.30 sıralarında meydana gelmişti. 12 Mart 2024'te üs geçite çarpan TIR'IN dorsesi bir otomobilin üzerine devrilmiş, yaşanan kazada 4 kişi hayatını kaybetmişti. Aynı noktada bu kez üst geçide çarpan TIR bulunduğu yerde sıkıştı.

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        TIR DORSESİNDEN AYRILDI

        Bugün aynı noktada bu kez üst geçide çarpan TIR dorsesinden ayrıldı. Olay yerine polis, itfaiye ekipleri sevk edilirken Florya istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken olay yerine gelen vinç yardımıyla TIR ve dorsesi bulunduğu yerden kaldırıldı.

        SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

        Aynı üst geçitte çeşitli zaman aralıklarında yaşanan üstüste kazalar, sosyal medyada tepkilere yol açtı. Vatandaşlar ilgililere çağrıda bulunarak kangren hale dönüşen bu duruma bir an önce önlem alınmasını istedi.

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        #Bakırköy
        #üstgeçit kaza
        #haberler
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