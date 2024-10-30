Altın rekorlar kırarken vatandaş faize yöneldi

Dünya Altın Konseyi 2024 yılı 3. çeyrek Altın Talep Eğilimleri raporunu yayımladı. Buna göre küresel altın talebi 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 yükselerek 1.313 tona çıktı. Böylece kayıtlardaki en yüksek 3. çeyrek altın alım seviyesine ulaşıldı.

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Küresel altın talebi tonaj olarak 3. çeyrek rekorunu kırarken değer olarak ise tarihi bir zirveye ulaştı. Dünya Altın Konseyi altın fiyatlarında rekor üstüne rekor kırılmasının etkisiyle söz konusu 1.313 tonluk talebin 100 milyar dolarlık alıma tekabül ettiğini hesapladı. Böylece altın talebi tarihte ilk kez 3 aylık bir sürede 100 milyar dolarlık değere ulaştı.

REKLAM Küresel altın talebi zirve yaparken geleneksel olarak dünyanın en büyük altın yatırımcıları arasında yer alan Türkiye'de ise talepte sert düşüş yaşandı. Raporda yer alan verilere göre 3. çeyrekte Türkiye'de tüketicilerin altın talebi 22.1 ton oldu. Tüketici talebi bir önceki çeyreğe göre yüzde 43.4, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 44.5 düştü. Tüketici talebinin 2021 yılından bu yana seyri: Çeyrek Altın talebi (ton) Bir önceki çeyreğe göre değişim(%) Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre değişim(%) Q1'21 53,2 49,2 66,9 Q2'21 12,2 -77,1 -48,8 Q3'21 18,5 51,8 -66,6 Q4'21 11,3 -38,9 -68,3 Q1'22 17,6 55,9 -66,9 Q2'22 17,8 0,9 45,8 Q3'22 47,0 163,8 153,3 Q4'22 39,3 -16,3 247,2 Q1'23 60,0 52,8 240,3 Q2'23 51,9 -13,6 191,6 Q3'23 39,8 -23,3 -15,2 Q4'23 40,5 1,8 3,1 Q1'24 56,6 39,7 -5,7 Q2'24 39,0 -31,0 -24,8 Q3'24 22,1 -43,4 -44,5 Tüketicinin altın talebinde böylece 2022 yılının ilk çeyreğinden bu yana en büyük yıllık düşüş kaydedildi. 2021 yılı 2. çeyrekten bu yana ise en sert çeyreklik düşüş kaydedildi.

YATIRIM AMAÇLI ALIMLARDA SERT DÜŞÜŞ Yılın 3. çeyreğinde Türkiye'de yatırım amaçlı altın külçe ve para talebinin de sert düşüş yaşadığı görüldü. Altın külçe ve para talebi 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 58.8, geçen yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 55.4 düşerek 12.7 tona geriledi. Altın külçe ve para talebinin seyri: Çeyrek Talep (ton) Bir önceki çeyreğe göre değişim(%) Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre değişim(%) Q1'21 44,26 53,31 89,97 Q2'21 4,12 -90,69 -79,32 Q3'21 9,25 124,59 -81,13 Q4'21 3,81 -58,77 -86,79 Q1'22 10,14 165,91 -77,08 Q2'22 9,53 -5,98 131,54 Q3'22 35,95 277,01 288,66 Q4'22 29,23 -18,70 666,34 Q1'23 50,49 72,75 397,85 Q2'23 41,59 -17,62 336,20 Q3'23 28,41 -31,69 -20,96 Q4'23 29,61 4,21 1,30 Q1'24 45,32 53,06 -10,24 Q2'24 30,75 -32,14 -26,06 Q3'24 12,66 -58,82 -55,43 TCMB'DEN 10 TONLUK ALIM Böylece 3. çeyrekte yatırım amaçlı altın külçe ve para alımlarında 2021 2. çeyrekten bu yana en büyük çeyreklik düşüş kaydedildi. Dünya Altın Konseyi verilerine göre Temmuz-Eylül döneminde Merkez Bankası (TCMB) ise 10 tonluk net altın alımı yaptı. "YÜKSEK FAİZ TALEBİ BASKILADI" Raporda Türkiye'de düşen altın talebiyle ilgili şu değerlendirme yer aldı:

"Altın talebi, yüksek faiz oranlarının mevduat hesaplarının cazibesini artırmasıyla baskı altında kaldı. Çeyrek sonuna doğru ise hızla yükselen altın fiyatları ve artan bölgesel jeopolitik gerginlikler, külçe ve para alımına yönelik ilginin yeniden canlanmasına yol açtı." ONS FİYATI YÜZDE 13.2 YÜKSELMİŞTİ Temmuz eylül döneminde vatandaşın alımları gerilerken altının ons fiyatı yüzde 13.2 yükselmişti. Gram altındaki değer artışı ise yüzde 18.2 olmuştu. GRAM ALTIN 2024'TE YÜZDE 56 DEĞERLENDİ Bugün altının ons fiyatı 2 bin 780 doların üzerine çıkarak, gram altın ise 3 bin 70 seviyesine gelerek zirve tazeledi. Ons fiyatı şu ana kadar 2024 genelinde yüzde 35, gram altın ise yüzde 56 yükseldi.