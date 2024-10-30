İsrail'in İran saldırısı ne kadar yıkıcı? Uydu görüntüleri paylaşıldı

İsrail'in geçen hafta İran'a düzenlediği hava saldırıları, ABD basınının paylaştığı uydu görüntülerinin analizine göre Tahran'ın misilleme yapma kabiliyetini sınırladı.

İran-Irak savaşından bu yana ilk kez yabancı savaş uçaklarının Tahran semalarında görüldüğü İsrail saldırıları, İran'ın son dönemde yaşadığı bir dizi dolaylı saldırının son halkası. İran'ın desteklediği Hizbullah grubunun komuta kademesinin İsrail tarafından büyük ölçüde ortadan kaldırılması ve Hamas'ın son 6 ayda iki liderinin de öldürülmesi, İsrail ve İran arasında doğrudan bir çatışma ortamı yarattı.

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nden Fabian Hinz'e göre Parchin'deki kompleks, İran'ın en gelişmiş füzelerine güç sağlamak için kullandığı katı yakıtlı motorları üretmek için özel karıştırıcılara sahip. Hinz bu tesislerin vurulmasının çok önemli bir darboğaz yaratacağını söylüyor:

Uydu görüntüleri, Tahran'ın doğu sınırındaki Parchin ve Khojir'de ve İran'ın başkentinin yaklaşık 250 km doğusundaki Shahrud'da bulunan ve İran'ın balistik füze programının bir parçası olduğuna inanılan bir İslami Devrim Muhafızları tesisinde hasar gözlemlendi.

"Eğer motorları üretemezseniz, füzeleri de üretemezsiniz. İran şu anda stoklarını yenilemesi ve daha fazla füze alışverişi için hazırlanması gereken bir konumda. Bu saldırı bunu daha da zorlaştırıyor."

Uydu görüntüleri ayrıca Şahrud'da Devrim Muhafızları tarafından işletilen en az bir binanın hasar gördüğünü gösteriyor. ABD'li analistler bu binanın İran'ın henüz geliştirmediği kıtalararası balistik füzelerin üretimi için kullanılma potansiyeline sahip olduğunu öne sürüyor.

Her ikisi de Irak sınırına 80 km mesafede bulunan İlam ve Ahvaz yakınlarındaki radar tesislerinin uydu görüntülerine göre İran hava savunmasındaki hasar ülkenin batısında görülebiliyor. Analistlere göre Ilam'daki bu tesis, bir saldırıya karşı erken uyarı sağlamak ve önlemek üzere tasarlanmış uzun menzilli radar sistemleriyle donatılmış bir S-300 hava savunma sistemine ev sahipliği yapıyor.