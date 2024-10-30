Okan Buruk rakiplerine şans tanımadı!
Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'ı deviren Galatasaray, 1 maç fazlasıyla Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 8 puan önünde yer aldı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk son 2 sezonda ipi göğüsledi ve rakiplerine şans tanımadı. İşte son 3 sezonda 3 Büyükler'in ilk 10 hafta itibarıyla puan durumu...
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Trendyol Süper Lig'de 10 hafta geride kalırken, lider Galatasaray 1 maç fazlasıyla ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 8 puan önünde yer aldı.
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Şampiyonluk yarışının nefes keseceği sezonda ipi göğüsleyen tarafın kim olacağı merak ediliyor.
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1 Temmuz 2022'de G.Saray'da göreve gelen teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılılarla 2 yıldır şampiyonluğa ulaşıyor.
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51 yaşındaki çalıştırıcının imza atmasından sonra ezeli rakipler F.Bahçe 3; Beşiktaş ise 8 hoca değiştirdi.
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Peki; geçen 2 sezonda ve bu sezonda ilk 10 haftalar itibarıyla puan durumu nasıl oluştu?
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2022-2023 SEZONU
2. sırada: Fenerbahçe - 9 maç - 20 puan
4. sırada: Beşiktaş - 10 maç - 19 puan
7. sırada: Galatasaray - 9 maç - 17 puan
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2023-2024 SEZONU
1. sırada: Fenerbahçe - 10 maç - 30 puan
2. sırada: Galatasaray - 10 maç - 28 puan
4. sırada: Beşiktaş - 10 maç - 19 puan
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2024-2025 SEZONU
1. sırada: Galatasaray - 10 maç - 28 puan
3. sırada: Fenerbahçe - 9 maç - 20 puan
4. sırada: Beşiktaş - 9 maç - 20 puan
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Geçen yaz yıldızları kadrosuna katan ve 1 maç eksiği bulunan Beşiktaş; önceki sezonlara nazaran sadece 1 puan fazla toplayabildi.
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Geçen yıl 10'da 10 yaparak 30 puan toplayan F.Bahçe ise, bu sene tamamen farklı bir görüntü çizdi ve 1 maç eksiğiyle 20 puan toplayabildi.
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Geldiği ilk sene 17, geçen sezon 28 puan toplayan Galatasaray ise bu sene de 28 puan toplayarak ilk 10 haftadaki görüntüsünü korudu.